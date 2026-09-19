Sport

Doliu în fotbalul italian. A murit Sandro Mazzola, legenda lui Inter Milano

Doliu în fotbalul italian. A murit Sandro Mazzola, legenda lui Inter Milano
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Sandro Mazzola, una dintre marile legende ale fotbalului italian și ale clubului Inter Milano, a murit la vârsta de 83 de ani. Decesul fostului atacant a fost anunțat sâmbătă de clubul milanez, pentru care a evoluat pe parcursul întregii sale cariere de senior.

Sandro Mazzola, legenda lui Inter Milano

Mazzola a jucat 17 ani pentru Inter, între 1961 și 1977, perioadă în care a strâns 565 de apariții și 161 de goluri în competițiile oficiale. A câștigat patru titluri de campion al Italiei, două Cupe ale Campionilor și două Cupe Intercontinentale.

Una dintre cele mai importante seri ale carierei sale a fost finala Cupei Campionilor din 1964. Inter a învins-o pe Real Madrid cu 3-1, iar Mazzola a marcat de două ori, contribuind decisiv la primul trofeu european din istoria clubului.

În sezonul respectiv, formația pregătită de Helenio Herrera a început perioada cunoscută drept „Grande Inter”.

Mazzola, rol decisiv și în reprezentativa Italiei

Mazzola a avut un rol important și în naționala Italiei. A făcut parte din echipa care a câștigat Campionatul European din 1968 și a jucat în finala Cupei Mondiale din 1970, pierdută în fața Braziliei.

Povestea sa a fost marcată încă din copilărie de tragedia de la Superga. Avea aproape șapte ani când tatăl său, Valentino Mazzola, căpitanul lui Grande Torino, a murit în accidentul aviatic din 1949, alături de ceilalți membri ai echipei.

Debutul lui Sandro Mazzola în Serie A a venit în 1961, la doar 18 ani, într-un meci împotriva lui Juventus. Inter a trimis pe teren echipa de tineret, ca protest, iar Juventus s-a impus cu 9-1. Singurul gol al formației milaneze a fost înscris de Mazzola.

A fost director sportiv la Inter și Torino

După retragerea din 1977, Mazzola a continuat să lucreze în fotbal, inclusiv ca director sportiv la Inter și Torino.

Clubul milanez l-a descris drept o parte fundamentală din propria istorie și și-a exprimat condoleanțele familiei sale.

Stiri calde

11:26 - Mbappé renunță la Nike după 20 de ani. Cu ce brand a semnat starul de la Real Madrid

11:15 - Pierderile Rusiei în Ucraina au depășit 1,5 milioane. 1.520 de victime într-o singură zi

11:07 - Ce se pune pe masă la sfeștanie și ce faci cu uleiul rămas după slujbă

10:59 - Trump acuză CNN, MS NOW și Politico de fake news și le taie accesul la Casa Albă

10:47 - Câinii visează? Ce se întâmplă în creierul lor când dorm

10:37 - Încă un miliard de dolari de la NASA pentru SpaceX. Ce trebuie să facă compania lui Musk

HAI România!

Câți bani europeni ar putea primi România în următorii șapte ani. Analiza europarlamentarului Gheorghe Piperea

Câți bani europeni ar putea primi România în următorii șapte ani. Analiza europarlamentarului Gheorghe Piperea

Turcia și Israel: arhitectura unei confruntări amânate

Turcia și Israel: arhitectura unei confruntări amânate

Gheorghe Piperea, despre avalanșa de scumpiri și politicile UE: „Energia a ajuns să fie de trei ori mai scumpă decât în Statele Unite”

Gheorghe Piperea, despre avalanșa de scumpiri și politicile UE: „Energia a ajuns să fie de trei ori mai scumpă decât ...

Proiecte speciale