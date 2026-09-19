Sandro Mazzola, una dintre marile legende ale fotbalului italian și ale clubului Inter Milano, a murit la vârsta de 83 de ani. Decesul fostului atacant a fost anunțat sâmbătă de clubul milanez, pentru care a evoluat pe parcursul întregii sale cariere de senior.

Mazzola a jucat 17 ani pentru Inter, între 1961 și 1977, perioadă în care a strâns 565 de apariții și 161 de goluri în competițiile oficiale. A câștigat patru titluri de campion al Italiei, două Cupe ale Campionilor și două Cupe Intercontinentale.

Una dintre cele mai importante seri ale carierei sale a fost finala Cupei Campionilor din 1964. Inter a învins-o pe Real Madrid cu 3-1, iar Mazzola a marcat de două ori, contribuind decisiv la primul trofeu european din istoria clubului.

În sezonul respectiv, formația pregătită de Helenio Herrera a început perioada cunoscută drept „Grande Inter”.

Mazzola a avut un rol important și în naționala Italiei. A făcut parte din echipa care a câștigat Campionatul European din 1968 și a jucat în finala Cupei Mondiale din 1970, pierdută în fața Braziliei.

Povestea sa a fost marcată încă din copilărie de tragedia de la Superga. Avea aproape șapte ani când tatăl său, Valentino Mazzola, căpitanul lui Grande Torino, a murit în accidentul aviatic din 1949, alături de ceilalți membri ai echipei.

Debutul lui Sandro Mazzola în Serie A a venit în 1961, la doar 18 ani, într-un meci împotriva lui Juventus. Inter a trimis pe teren echipa de tineret, ca protest, iar Juventus s-a impus cu 9-1. Singurul gol al formației milaneze a fost înscris de Mazzola.

După retragerea din 1977, Mazzola a continuat să lucreze în fotbal, inclusiv ca director sportiv la Inter și Torino.

Clubul milanez l-a descris drept o parte fundamentală din propria istorie și și-a exprimat condoleanțele familiei sale.