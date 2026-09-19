Trei zodii din horoscopul chinezesc, Șarpele, Dragonul și Boul, intră într-o perioadă favorabilă până pe 20 septembrie 2026, când pot apărea oportunități neașteptate, câștiguri financiare sau confirmări după luni de efort, potrivit publicației internaționale YourTango.

Săptămâna 14–20 septembrie este descrisă în astrologia chineză ca o perioadă de trecere de la încheierea unor situații mai vechi către un nou început. Duminică, 20 septembrie, este asociată cu o „Establish Day”, considerată favorabilă pentru stabilirea unor lucruri noi și pentru concretizarea unor oportunități.

Pentru cei născuți în anii Șarpelui, surpriza poate veni prin intermediul unei persoane pe care deja o cunosc. Potrivit YourTango, este posibil ca un mentor, un fost șef, un client sau o persoană cu influență să ofere o oportunitate importantă.

Horoscopul pentru această perioadă pune accent pe intuiție. Șarpele ar putea observa înaintea celorlalți că o anumită conversație, propunere sau posibilitate are un potențial mai mare decât pare la prima vedere.

O veste aparent obișnuită poate astfel să se transforme într-o oportunitate profesională sau financiară.

Pentru Dragon, perioada este legată în special de carieră și bani. Sursa internațională susține că oportunitățile profesionale pot apărea aparent din senin, iar unele dintre ele ar putea avea consecințe financiare.

20 septembrie este indicată în mod special drept o zi favorabilă pentru situația financiară a Dragonului. Potrivit interpretării astrologice, poate fi vorba despre primirea unei plăți pentru o muncă deja realizată, apariția unei oferte de serviciu mai bine plătite sau stabilirea unor condiții avantajoase într-o colaborare.

Astfel, surpriza pentru Dragon poate veni sub forma unei vești legate de bani sau a unei schimbări profesionale pe care nu o anticipa.

Pentru nativii din Bivol, numit și Bou în zodiacul chinezesc, perioada 14–20 septembrie este asociată cu rezultatele unor eforturi începute cu mult timp înainte.

Potrivit sursei, micile progrese acumulate în ultimele luni pot începe să se transforme într-un rezultat concret. Acesta poate fi de natură financiară, profesională sau poate reprezenta pur și simplu confirmarea faptului că o decizie luată anterior a fost una utilă.

Spre finalul săptămânii, energia asociată zilei de 20 septembrie este interpretată ca un moment de stabilizare și de trecere către o etapă nouă.

Șarpele, Dragonul și Boul sunt prezentate de YourTango ca cele trei semne chinezești care atrag noroc și oportunități în intervalul 14–20 septembrie.

Pentru Șarpe, accentul cade pe oportunități venite prin intermediul altor persoane. Pentru Dragon, surpriza este asociată mai ales cu banii și cariera, în timp ce Boul poate vedea rezultatele unor eforturi mai vechi.

O altă publicație internațională, Grazia, indică aceleași trei semne și descrie intervalul ca pe o perioadă în care încheierea unor capitole poate face loc unor oportunități legate de bani, carieră și stabilitate pe termen lung.

Astrologia nu oferă însă garanții privind evenimentele viitoare, iar aceste interpretări trebuie privite ca predicții astrologice, nu ca certitudini.