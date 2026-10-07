Rezerviștii s-au antrenat la Mobex-2026 cu Glock și pistol-militralieră în poligon
- Adina Anghelescu
- 7 octombrie 2026, 17:27
Cel mai mare exerciţiu de mobilizare „MOBEX Bucureşti - Ilfov 26” a început de luni şi se desfăşoară până în data de 12 octombrie. Obiectivul este de verificare a stadiului de pregătire a populaţiei. Rezerviști din Capitală și din județul Ilfov s-au prezentat la unitățile militare după ce au primit ordinul de chemare și participarea fiecăruia dintre ei este de o zi în cadrul MOBEX.
Ministerul Apărării Naţionale verifică în cadrul acestor activităţi modul de completare cu resurse umane şi materiale pentru structurile din domeniul apărării şi securităţii naţionale.
Rezerviștii prezenți la MOBEX primesc o zi de concediu plătit
Participarea rezerviştilor la antrenamentele şi la exerciţiile pentru evaluarea rezervei este impusă de Legea 446/2006, iar angajatorii sunt obligați să acorde concediu suplimentar plătit de o zi pentru rezerviştii salariaţi. Această măsură se aplică pe baza adeverinţei eliberate de centrul militar. Autorităţile planifică şi organizează exerciţiile de tip MOBEX în fiecare an. Operațiunile miliatre de acest tip vizează, anual, un număr de până la zece judeţe.
Armata evaluează unităţile militare care nu au trecut prin verificările din cadrul exerciţiului MOBEX B-IF-25. Ultimul exerciţiu de mobilizare pentru Bucureşti şi judeţul Ilfov a avut loc anul trecut.
Ministerul Apărării Naționale a transmis că nu este cazul șă existe vreo panică, întrucât “astfel de exerciţii au caracter de rutină şi recomandăm cetăţenilor să se informeze din surse oficiale”.
Ce au făcut rezerviștii în Poligonul Domnești
Azi, 7 octombrie, a avut loc, la poligonul de tragere Domnești o secvență de antrenament cu rezerviștii din București-Ilfov care au primit ordin de chemare la Mobex-2026. Mr. Roxana Davidovics a declarat, pentru EVZ, la finele acestui antrenament, că rezultatele rezerviștilor au fost bune.
"Toți rezerviștii care sunt în poligon au trecut prin câteva ateliere de pregătire cum ar fi cel de prim ajutor sanitar, apoi instrucție tactică, de protecție împotriva substanțelor toxice. Ei au cunoscut la acest antrenament tehnica nouă intrată în logistica armatei în ultimii zece ani și au efecuat o tragere în poligon. Fiecare dintre ei, în funcție de gradul în rezervă, a tras cu câte un tip de armă, cum ar fi Glock și pistol nmitralieră. Au făcut azi și instrucție de comunicații și cea specifică fiecărei arme într-o sală de briefing. Exercițiul Mobex-2026 se desfășoară până vineri în mai multe poligoane din țară, rezerviștii din fiecare regiune având un program identic".