Rezerviștii s-au antrenat la Mobex-2026 cu Glock și pistol-militralieră în poligon

Cel mai mare exerciţiu de mobilizare „MOBEX Bucureşti - Ilfov 26” a început de luni şi se desfăşoară până în data de 12 octombrie. Obiectivul este de verificare a stadiului de pregătire a populaţiei. Rezerviști din Capitală și din județul Ilfov s-au prezentat la unitățile militare după ce au primit ordinul de chemare și participarea fiecăruia dintre ei este de o zi în cadrul MOBEX.

Ministerul Apărării Naţionale verifică în cadrul acestor activităţi modul de completare cu resurse umane şi materiale pentru structurile din domeniul apărării şi securităţii naţionale.

Participarea rezerviştilor la antrenamentele şi la exerciţiile pentru evaluarea rezervei este impusă de Legea 446/2006, iar angajatorii sunt obligați să acorde concediu suplimentar plătit de o zi pentru rezerviştii salariaţi. Această măsură se aplică pe baza adeverinţei eliberate de centrul militar. Autorităţile planifică şi organizează exerciţiile de tip MOBEX în fiecare an. Operațiunile miliatre de acest tip vizează, anual, un număr de până la zece judeţe.

Armata evaluează unităţile militare care nu au trecut prin verificările din cadrul exerciţiului MOBEX B-IF-25. Ultimul exerciţiu de mobilizare pentru Bucureşti şi judeţul Ilfov a avut loc anul trecut.

Ministerul Apărării Naționale a transmis că nu este cazul șă existe vreo panică, întrucât “astfel de exerciţii au caracter de rutină şi recomandăm cetăţenilor să se informeze din surse oficiale”.

Azi, 7 octombrie, a avut loc, la poligonul de tragere Domnești o secvență de antrenament cu rezerviștii din București-Ilfov care au primit ordin de chemare la Mobex-2026. Mr. Roxana Davidovics a declarat, pentru EVZ, la finele acestui antrenament, că rezultatele rezerviștilor au fost bune.