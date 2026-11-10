Primele două sisteme radar mobile destinate Forțelor Aeriene Române vor ajunge în țară înainte de termenele stabilite inițial. Compania Thales a acceptat accelerarea calendarului de livrare, astfel că primul echipament va fi livrat cu câteva săptămâni mai devreme, iar al doilea cu câteva luni înainte de termen. Informația a fost anunțată de Ministerul Apărării Naționale (MApN), după o întâlnire desfășurată marți între ministrul apărării, Ștefan-Radu Oprea, și reprezentanții companiei Thales.

Discuțiile au vizat stadiul programelor de înzestrare cu sisteme radar, precum și posibilitățile de grăbire a livrărilor.

Echipamentele fac parte din programul de achiziție a sistemelor radar mobile de dirijare la apropiere și aterizare (RDAAM). Acestea vor fi utilizate pentru gestionarea traficului aerian și pentru creșterea siguranței operațiunilor desfășurate de Forțele Aeriene Române.

Potrivit MApN, devansarea termenelor va permite armatei să beneficieze mai repede de echipamente moderne destinate controlului și coordonării traficului aerian.

Pe lângă livrarea echipamentelor, autoritățile române urmăresc extinderea investițiilor companiei Thales în țară și implicarea firmelor locale în proiectele din industria de apărare.

Ministrul Ștefan-Radu Oprea a vorbit despre importanța dezvoltării capacităților industriale naționale și despre oportunitățile pe care programele de înzestrare le pot aduce specialiștilor români.

„Avem nevoie de capabilități moderne pentru protejarea spațiului aerian, iar livrarea mai rapidă a acestor sisteme este un pas important. În același timp, ne interesează ca programele de înzestrare să însemne și dezvoltare industrială în România: transfer de tehnologie, implicarea companiilor locale și locuri de muncă pentru specialiștii noștri”, a declarat ministrul apărării.

Oficialul a mai arătat că investițiile în tehnologie și pregătirea specialiștilor trebuie să contribuie la creșterea capacității industriei românești de a participa la proiecte complexe din domeniul apărării.

Modernizarea infrastructurii radar a Forțelor Aeriene Române include două programe distincte.

Primul vizează achiziția sistemelor radar de supraveghere aeriană de tip Gap Filler, derulată în cooperare cu alte state europene, sub coordonarea Franței.

Cel de-al doilea program se referă la sistemele mobile de dirijare la apropiere și aterizare și este derulat în baza contractului încheiat cu asocierea Thales România – Thales LAS France.

Ambele proiecte urmăresc modernizarea infrastructurii radar și dezvoltarea capacităților de supraveghere și gestionare a traficului aerian ale Forțelor Aeriene Române.