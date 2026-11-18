Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a publicat două înregistrări video care arată distrugerile provocate podului Kerci, infrastructura care leagă peninsula Crimeea de teritoriul continental al Rusiei, potrivit FoxNews.

Imaginile, făcute publice marți, 17 noiembrie 2026, surprind amploarea avariilor produse în urma unei operațiuni militare ucrainene desfășurate în mai multe etape.

Filmările arată o porțiune importantă a podului afectată, inclusiv distrugeri la nivelul structurii metalice și al căii rutiere. Kievul susține că a lovit atât sectorul rutier, cât și infrastructura feroviară.

Președintele Volodimir Zelenski a descris acțiunea drept o „operațiune fără precedent”, pregătită timp de mai multe săptămâni.

Cele două înregistrări au fost distribuite de Serviciul de Securitate al Ucrainei și prezintă imagini aeriene cu starea podului după atac. În secvențele făcute publice se observă distrugeri extinse la nivelul unei porțiuni a construcției.

Artem Dekhtyarenko, purtătorul de cuvânt al SBU, a declarat că atacul a distrus unul dintre cele două arcuri metalice ale podului, precum și segmentul rutier aflat sub acesta.

Autoritățile ucrainene susțin că operațiunea a vizat mai întâi sistemele de protecție ale infrastructurii. Potrivit explicațiilor oferite de Zelenski, forțele ucrainene au neutralizat treptat sisteme de apărare antiaeriană, radare și echipamente de război electronic.

Volodimir Zelenski a oferit și detalii despre mijloacele utilizate în etapa finală a operațiunii. Potrivit acestuia, dronele Palianytsia au lovit sectorul rutier al podului.

Componenta feroviară ar fi fost vizată cu rachete Neptune și drone Ruta și FP-5. Liderul ucrainean a menționat și utilizarea sistemelor Flamingo pentru executarea unei lovituri de precizie.

Grateful to the Security Service of Ukraine, all units of Ukraine’s Defense Forces involved, Ukraine’s Minister of Defense, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine and the General Staff, and all our weapons manufacturers for an unprecedented operation in response to Russian strikes on our infrastructure. Today, everyone can see the consequences for the main military crossing from Russian territory into our Ukrainian Crimea. This is the result of the seventh stage of an operation carried out over several weeks, developed and coordinated by the Security Service of Ukraine together with the General Staff of the Armed Forces of Ukraine. Our warriors gradually destroyed air defense systems, radars, electronic warfare equipment, and other designated targets on the way to the final objective. For this, they used “Dovbush,” “Vendetta,” “Da Vinci,” “Sichen,” “Mich-2000,” “Ruta,” “Palianytsia,” “An-197,” “FP-1,” “FP-5 Flamingo,” and “R-360 Neptune.” Today, at the key stage, the “Palianytsia” drones performed exceptionally well, striking the road section of the bridge, while “Neptune” missiles, “Ruta” drones, and FP-5 drones struck the railway section. Using “Flamingo,” our warriors carried out a precision-guided strike – and the communications uplink worked flawlessly until the very last seconds. We have repeatedly offered Russia steps toward de-escalation – and every proposal has been met with loud rejection. Russia strikes our infrastructure every day, including bridges in Zaporizhzhia, Dnipro, Kyiv, and the Odesa region. We are restoring our infrastructure. But we are also reminding Russia that war will always return to where it began. Ukraine’s defensive capabilities are strong and will remain so, and we will never leave terror against our cities and people unanswered. I thank the true warriors of the Security Service of Ukraine, all our Defense Forces, our intelligence agencies, and EVERY manufacturer of weapons effectively used to defend Ukraine, Ukrainians, and our national interests. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2026

Președintele a afirmat că acțiunea a reprezentat etapa finală a unei operațiuni desfășurate pe parcursul mai multor săptămâni.

Autoritățile ruse au confirmat că podul Kerci a fost lovit, însă au prezentat o evaluare diferită a distrugerilor. Kremlinul a susținut că pagubele sunt minore, în timp ce imaginile publicate de partea ucraineană indică avarii importante.

Amploarea exactă a distrugerilor și efectele asupra traficului trebuie evaluate și prin informații independente. Declarațiile celor două părți implicate în conflict nu reprezintă, în sine, o verificare independentă a rezultatelor atacului.

Podul Kerci are aproximativ 19 kilometri și asigură legătura dintre Crimeea și regiunea Krasnodar din Rusia. Construcția a fost inaugurată în 2018, după anexarea peninsulei de către Moscova, în 2014.

Infrastructura are o importanță strategică pentru Rusia, deoarece permite transportul de echipamente, combustibil și provizii către Crimeea. Podul este folosit atât pentru traficul rutier, cât și pentru cel feroviar.

Construcția a mai fost ținta unor atacuri ucrainene, inclusiv în octombrie 2022 și iulie 2023. Noile imagini publicate de SBU readuc în atenție vulnerabilitatea uneia dintre cele mai importante legături logistice ale Rusiei din regiunea Mării Negre.