Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat în noaptea de luni spre marți, 17 noiembrie 2026, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale (MApN) au identificat 11 ținte aeriene pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România. Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost avertizați printr-un mesaj RO-Alert, transmis la ora 23:36.

Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Apărării Naționale, primele patru ținte au fost detectate în apropierea localității Vâlcove, iar alte șapte au fost identificate ulterior în zona Ismail. Autoritățile române au monitorizat situația prin sistemele de supraveghere radar și prin misiunea de Poliție Aeriană. MApN a precizat că nu au existat pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

Conform datelor prezentate de Ministerul Apărării, sistemele radar au identificat inițial patru ținte aeriene la aproximativ patru kilometri est de localitatea Vâlcove, din Ucraina.

Ulterior, supravegherea radar a semnalat alte șapte ținte, aflate la aproximativ 10 kilometri nord-est de Ismail. Ambele zone se află în apropierea frontierei fluviale dintre România și Ucraina.

Detectarea celor două grupuri de ținte a determinat activarea măsurilor de supraveghere și intervenție aeriană. Situația a fost urmărită de structurile militare române, în condițiile în care activitatea dronelor în apropierea graniței poate impune măsuri suplimentare de protecție a spațiului aerian național.

Ca urmare a identificării țintelor, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol de la Baza 86 Aeriană Fetești.

Avioanele se aflau în serviciul de luptă Poliție Aeriană, misiune prin care forțele militare urmăresc și verifică situațiile care pot afecta securitatea spațiului aerian.

Intervenția a avut ca scop monitorizarea evoluției țintelor detectate în apropierea graniței. Potrivit MApN, niciuna dintre acestea nu a determinat o pătrundere neautorizată în spațiul aerian al României.

Centrul Național Militar de Comandă a solicitat Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) să activeze procedurile de avertizare a populației din nordul județului Tulcea.

Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 23:36, prin intermediul sistemului de avertizare a populației. Alerta aeriană a fost anulată la ora 00:07, după ce situația a fost monitorizată de structurile responsabile.

Avertizarea a avut rol preventiv, pentru ca persoanele aflate în zona vizată să fie informate despre evoluția situației din apropierea graniței și să poată respecta eventualele recomandări ale autorităților.

Apropierea conflictului din Ucraina de frontiera românească impune o supraveghere permanentă a spațiului aerian din zona Deltei Dunării.

În ultimele luni, Ministerul Apărării Naționale a anunțat mai multe situații în care radarele au detectat drone sau alte ținte aeriene în apropierea localităților ucrainene Vâlcove și Ismail.

Pe 6 noiembrie, două aeronave F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești după detectarea unei ținte aeriene la est de Sulina, în direcția localității Vâlcove. Și atunci, populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin RO-Alert.

De asemenea, pe 14 noiembrie, MApN a raportat detectarea unei ținte aeriene în zona Insulei Șerpilor. Două aeronave F-16 au fost trimise în misiune, iar autoritățile au transmis mesaje de avertizare pentru populația din estul și nordul județului Tulcea.

În incidentul din noaptea de 16 spre 17 noiembrie, cele 11 ținte aeriene au fost detectate pe teritoriul ucrainean, în apropierea frontierei. Potrivit informațiilor atribuite MApN, nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian românesc.

Autoritățile au încheiat alerta aeriană la ora 00:07, după activarea procedurilor de supraveghere și avertizare.