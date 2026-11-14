O țintă aeriană a fost detectată, sâmbătă dimineață, în zona Insulei Șerpilor, de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale. În urma acestei situații, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol, iar locuitorii din mai multe zone ale județului Tulcea au primit mesaje RO-ALERT.

Potrivit MApN, avioanele de luptă se aflau în serviciul de Poliție Aeriană și au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești, după detectarea țintei aeriene.

Totodată, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru declanșarea procedurilor de alertare a populației din estul județului Tulcea.

Primul mesaj RO-ALERT a fost transmis la ora 4:45, pentru locuitorii din zona de est a județului. Ulterior, la ora 5:39, autoritățile au emis o nouă notificare, de această dată pentru populația din nordul județului Tulcea.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 5:52, potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Apărării Naționale.

O țintă aeriană a fost identificată marți, 10 noiembrie, de sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale, la aproximativ 25 de kilometri est de localitatea Sulina. În urma detectării, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești, iar populația din estul județului Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj RO-ALERT.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, ținta aeriană a fost observată în apropierea litoralului românesc, la est de Sulina. După identificarea acesteia, au fost mobilizate două avioane de luptă F-16, aflate în serviciul de Poliție Aeriană.

„Astăzi, 10 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană la aproximativ 25 de kilometri est de localitatea Sulina. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti”, au anunţat reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

Aeronavele au fost trimise pentru monitorizarea situației aeriene din zona în care a fost identificată ținta.

În același timp, autoritățile au activat procedurile de alertare a locuitorilor din estul județului Tulcea.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în vederea transmiterii unui mesaj de avertizare către populația din zona vizată.