Social

Alertă aeriană în apropierea Insulei Șerpilor. Două avioane F-16 au decolat, iar populația din Tulcea a primit mesaje RO-ALERT

Alertă aeriană în apropierea Insulei Șerpilor. Două avioane F-16 au decolat, iar populația din Tulcea a primit mesaje RO-ALERT
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

O țintă aeriană a fost detectată, sâmbătă dimineață, în zona Insulei Șerpilor, de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale. În urma acestei situații, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol, iar locuitorii din mai multe zone ale județului Tulcea au primit mesaje RO-ALERT.

RO-ALERT în județul Tulcea, după detectarea unei ținte aeriene în apropierea Insulei Șerpilor

Potrivit MApN, avioanele de luptă se aflau în serviciul de Poliție Aeriană și au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești, după detectarea țintei aeriene.

Totodată, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru declanșarea procedurilor de alertare a populației din estul județului Tulcea.

Detalii despre incident

Primul mesaj RO-ALERT a fost transmis la ora 4:45, pentru locuitorii din zona de est a județului. Ulterior, la ora 5:39, autoritățile au emis o nouă notificare, de această dată pentru populația din nordul județului Tulcea.

Indexarea pensiilor în 2027: majorare de 7,3% sau creștere în două etape. Ce variante sunt analizate de Guvern
Indexarea pensiilor în 2027: majorare de 7,3% sau creștere în două etape. Ce variante sunt analizate de Guvern
Waze va avertiza șoferii când se apropie de bicicliști. Noua funcție folosește date transmise de dispozitivele Garmin
Waze va avertiza șoferii când se apropie de bicicliști. Noua funcție folosește date transmise de dispozitivele Garmin

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 5:52, potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Apărării Naționale.

Două avioane F-16 au decolat după detectarea unei ținte aeriene lângă Sulina. Locuitorii din Tulcea au primit RO-ALERT

O țintă aeriană a fost identificată marți, 10 noiembrie, de sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale, la aproximativ 25 de kilometri est de localitatea Sulina. În urma detectării, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești, iar populația din estul județului Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj RO-ALERT.

Două aeronave F-16 au fost trimise în misiune

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, ținta aeriană a fost observată în apropierea litoralului românesc, la est de Sulina. După identificarea acesteia, au fost mobilizate două avioane de luptă F-16, aflate în serviciul de Poliție Aeriană.

„Astăzi, 10 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană la aproximativ 25 de kilometri est de localitatea Sulina. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti”, au anunţat reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

Aeronavele au fost trimise pentru monitorizarea situației aeriene din zona în care a fost identificată ținta.

În același timp, autoritățile au activat procedurile de alertare a locuitorilor din estul județului Tulcea.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în vederea transmiterii unui mesaj de avertizare către populația din zona vizată.

Stiri calde

13:01 - Captură de peste 4,3 milioane de lei la Calafat. Mii de parfumuri contrafăcute, găsite într-un camion venit din Bulgaria

12:52 - Scenariu surprinzător la negocierile din Abu Dhabi. Zelenski dezvăluie propunerea americanilor privind Donbasul și ad...

12:41 - Ninge abundent în centrul țării. Pe ce drumuri se circulă în condiții de iarnă

12:32 - SUA pierd statutul de țară în care rujeola a fost eliminată, după 26 de ani. Numărul cazurilor a ajuns la un nivel re...

12:24 - Explozie într-un apartament din Iași, după o acumulare de gaze. Un bărbat la spital cu arsuri

12:13 - Doi ofițeri SRI, agresați într-un restaurant din Zalău. Un bărbat de 46 de ani a fost reținut

HAI România!

Capcana de la Taipei/Afacerea JensenHuang

Capcana de la Taipei/Afacerea JensenHuang

Ce urmărește Rusia în negocierile cu SUA. Miza depășește războiul din Ucraina

Ce urmărește Rusia în negocierile cu SUA. Miza depășește războiul din Ucraina

Europa, ținta unui război hibrid. Scenariul prezentat de Tudor Păcuraru

Europa, ținta unui război hibrid. Scenariul prezentat de Tudor Păcuraru

Proiecte speciale