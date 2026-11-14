O țintă aeriană a fost detectată sâmbătă seară, 14 noiembrie, la est de Insula Șerpilor, iar Forțele Aeriene Române au trimis două aeronave F-16 pentru monitorizarea situației. În urma incidentului, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din estul județului Tulcea. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemele de supraveghere radar au identificat obiectul aerian în cursul serii, ceea ce a determinat ridicarea de la sol a două avioane de luptă.

După detectarea țintei aeriene, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru declanșarea procedurilor de alertare a populației din zona de est a județului Tulcea.

„În cursul acestei seri, 14 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană la est de Insula Şerpilor. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti”, a transmis MApN.

Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 20:51, prin intermediul sistemului de avertizare a populației.

Reamintim că o situație similară a fost semnalată și în cursul dimineții, când sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au identificat o țintă aeriană în zona Insulei Șerpilor. Pentru monitorizarea acesteia, două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.

În urma incidentului, autoritățile au activat procedurile de avertizare a populației din județul Tulcea.

Primul mesaj RO-ALERT a fost transmis la ora 4:45, pentru locuitorii din estul județului, iar o a doua notificare a fost emisă la ora 5:39, de această dată pentru nordul zonei.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 5:52, potrivit informațiilor comunicate de MApN.

Un alt incident a fost raportat marți, 10 noiembrie, când radarele militare au detectat o țintă aeriană la aproximativ 25 de kilometri est de localitatea Sulina. Două aeronave F-16 au fost trimise să monitorizeze situația, iar populația din estul județului Tulcea a fost avertizată prin RO-ALERT.

„Astăzi, 10 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană la aproximativ 25 de kilometri est de localitatea Sulina. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti”, au anunţat reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.