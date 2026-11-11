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Dronă detectată în apropierea graniței cu Ucraina. Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea

Dronă detectată în apropierea graniței cu Ucraina. Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului TulceaRo Alert. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit miercuri seară un mesaj RO-Alert, după ce autoritățile au observat o dronă care se apropia de granița României cu Ucraina. Cetățenii au fost îndemnați să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în spații special amenajate pentru protecție civilă, arată ISU Tulcea.

Alertă aeriană în Tulcea, după apropierea unei drone de frontiera României. Ce mesaj au primit localnicii

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea, alerta a fost transmisă după ce Sistemul de Monitorizare a Forțelor Aeriene (SMFA) a detectat o țintă care se îndrepta spre zona de nord a frontierei, în apropierea județului Tulcea.

„În urmă cu câteva minute a fost transmis un mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a județului după ce SMFA a identificat o ţintă care se apropie de zona de nord a graniţei României cu Ucraina în apropiere de judeţul Tulcea”, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea.

Ce recomandări au primit locuitorii prin RO-Alert

Mesajul transmis populației a inclus instrucțiuni privind măsurile de protecție pe care oamenii trebuie să le urmeze în cazul unei posibile incursiuni a dronelor.

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Autoritățile le-au recomandat cetățenilor să se adăpostească în beciuri sau în spațiile destinate protecției civile. Cei care nu au acces la astfel de locuri au fost sfătuiți să rămână în interiorul locuințelor, departe de ferestre și de pereții exteriori.

„Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert.

Un alt incident a avut loc marți

Reamintim că marți, 10 noiembrie, radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă aeriană la aproximativ 25 de kilometri est de Sulina. Pentru monitorizarea situației, Forțele Aeriene Române au ridicat de la sol două avioane de luptă F-16, de la Baza 86 Aeriană Fetești. Totodată, populația din estul județului Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert.

Conform MApN, obiectul zburător a fost identificat de sistemele de supraveghere radar în apropierea litoralului românesc, la est de localitatea Sulina. În urma detectării țintei, autoritățile militare au dispus decolarea celor două aeronave F-16, aflate în serviciul de luptă pentru Poliție Aeriană.

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