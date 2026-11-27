O dronă neidentificată a intrat vineri dimineață, 27 noiembrie, pentru scurt timp în spațiul aerian al Letoniei, determinând mobilizarea avioanelor de vânătoare ale NATO și a unei drone de interceptare, potrivit unui comunicat al forțelor armate letone, potrivit agenției Reuters. Autoritățile au emis și o alertă aeriană pentru municipalitatea Ludza, din estul țării, măsura fiind anulată ulterior.

Incidentul a avut loc în primele ore ale dimineții, într-o regiune aflată în apropierea graniței estice a Letoniei. Forțele armate au monitorizat situația, iar intervenția aeronavelor NATO a fost destinată verificării și supravegherii obiectului care a pătruns în spațiul aerian național.

Potrivit informațiilor publicate de Reuters, alerta a vizat municipalitatea Ludza, iar ulterior a fost semnalată o posibilă amenințare și în Balvi, o altă zonă din estul Letoniei. Avertizările au fost ridicate după ce autoritățile au evaluat situația și au stabilit că pericolul nu mai era activ.

Forțele armate letone au activat măsurile de monitorizare și apărare aeriană, în cooperare cu aliații NATO. În zona Ludza a fost utilizată și o dronă de interceptare, potrivit informațiilor relatate de presa locală.

Pătrunderea dronei în spațiul aerian leton survine într-o perioadă în care mai multe state europene au raportat incidente cu aeronave fără pilot care s-au apropiat de granițe sau au intrat în spațiul aerian național.

Letonia, stat membru NATO și al Uniunii Europene, se află la granița cu Rusia și Belarus, iar evoluțiile războiului din Ucraina au determinat autoritățile să consolideze supravegherea și apărarea aeriană în regiunea estică.

În ultimele luni, autoritățile letone au raportat mai multe incidente similare. În unele cazuri, drone au pătruns în spațiul aerian al țării, iar în altele au fost emise avertizări privind posibile amenințări aeriene, fără ca toate obiectele detectate să ajungă pe teritoriul leton.

Misiunea NATO de Poliție Aeriană în zona baltică are rolul de a proteja spațiul aerian al Letoniei, Estoniei și Lituaniei. Aeronavele aliate sunt mobilizate atunci când sunt detectate obiecte aeriene suspecte sau când este necesară verificarea unor situații care pot reprezenta un risc de securitate.

Incidentul de vineri evidențiază presiunea suplimentară asupra sistemelor de supraveghere aeriană din regiunea baltică, în contextul războiului din Ucraina și al incidentelor transfrontaliere raportate în Europa.