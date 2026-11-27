Mihai Fifor atrage atenția asupra riscurilor pe care le-ar putea genera o eventuală reducere sau redistribuire a prezenței militare americane în Europa, în special pentru securitatea României și a regiunii Mării Negre. Într-o postare publică, acesta a susținut că NATO trebuie să mențină un echilibru între consolidarea flancului nordic și apărarea zonei estice a Alianței.

Mesajul vine după ce Washingtonul a informat aliații, potrivit Politico, că amână prezentarea noii posturi militare americane în Europa, programată inițial pentru 1 decembrie.

Decizia nu are, deocamdată, un nou termen de prezentare. Unul dintre motivele invocate ar fi evaluarea propunerilor europene privind preluarea unor capabilități militare asigurate în prezent de Statele Unite.

Fifor consideră că miza nu este doar numărul militarilor americani care vor rămâne pe continent, ci mai ales capacitățile de apărare care ar putea fi retrase și posibilitatea aliaților europeni de a le înlocui.

„Problema fundamentală nu este, așadar, amploarea unei eventuale reduceri a prezenței militare americane în Europa, ci ce capabilități vor fi afectate, cine le va substitui și în cât timp”, a transmis acesta.

Mihai Fifor invocă un reportaj CBS News realizat la Constanța și date atribuite NATO, potrivit cărora numărul incidentelor ar fi crescut de la mai puțin de 50 în 2025 la 400-500 în 2026.

În opinia sa, România resimte direct efectele războiului din Ucraina, prin drone rusești, mine marine în derivă și atacuri asupra navelor comerciale din apropierea gurilor Dunării.

Fifor susține că dezvoltarea componentei nordice a NATO, după aderarea Finlandei și Suediei, nu trebuie să se facă în detrimentul Mării Negre.

„Nu este vorba despre o competiție între Baltica și Marea Neagră pentru resursele Alianței, ci despre coerența întregului dispozitiv de descurajare și apărare”, a subliniat acesta.

Pentru România, Mihai Fifor consideră prioritare menținerea unei prezențe americane predictibile, consolidarea componentei maritime a NATO la Marea Neagră și dezvoltarea propriilor capacități militare, în special navale.

„NATO își poate redistribui responsabilitățile. Nu își poate redistribui însă geografia”, este concluzia mesajului său.