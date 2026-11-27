A venit timpul să-l cunoaștem pe Petrache Poenaru, eroul volumului 5 al seriei pentru copii „Români de succes”. De miercuri, la chioșcurile de ziare.

Volumul 5 al Colecției “Români de succes” aduce la chioșcurile de presă titlul Petrache Poenaru și războiul împotriva petelor de cerneală. Cei mici au ocazia să-l cunoască astfel pe inventatorul român, considerat părintele stiloului.

Ca de obicei, povestea acestuia este relatată de simpaticul motan Oscar. “Mare necaz petele de cerneală și cât de chinuitor e scrisul din pricina lor! Noroc cu prietenul meu, Petrache Poenaru, inventatorul „condeiului portăreț”! Cum, nu știți ce e acela? Înseamnă că a sosit momentul pentru o nouă poveste!”, este mesajul lui Oscar către toți copiii curioși să-l însoțească într-o nouă aventură.

Cu ajutorul Colecției “Români de succes”, micii cititori fac cunoștință cu inventatori, oameni de știință, personalități istorice sau artiști ale căror nume și realizări merită cunoscute. Până acum au aflat poveștile lui Ion Luca Caragiale, Constantin Brâncuși, Grigore Antipa și ale Haricleei Darclee. Vor urma alte cărți captivante în care îi vor descoperi pe Ana Aslan, medicul care a încercat să descopere secretul tinereții fără bătrânețe, pe exploratorul Emil Racoviță și pe Traian Vuia, temerarul care a construit primul avion complet din lume. Volumele destinate copiilor peste 6 ani sunt cartonate, iar paginile prind viață prin ilustrații captivante. Cărțile Editurii Corint Junior îmbină armonios adevărul istoric cu farmecul imaginației.

Prin Colecția „Români de succes”, personalități marcante se transformă în eroi de poveste și ajung mai aproape de copii. La fiecare două săptămâni, un nou volum vă așteaptă la chioșcurile de ziare din toată țara.

Căutați Petrache Poenaru și războiul împotriva petelor de cerneală, începând din 2 decembrie! Preț 49.99 lei. Lăsați copiii să fie inspirați de Români de succes!