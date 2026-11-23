Joe Biden povestește în „Promise Me, America” cum s-au rupt relațiile cu unii dintre aliații săi politici și ce i-ar fi spus Donald Trump într-o întâlnire privată. Memoriile fostului președinte american readuc în atenție retragerea sa din cursa electorală din 2024, dar și diferențele dintre declarațiile publice și conversațiile din culisele puterii.

Publicată pe 17 noiembrie 2026, la editura Little, Brown and Company, cartea are 480 de pagini și prezintă versiunea lui Biden asupra mandatului său la Casa Albă. Relatările despre discuțiile private reprezintă mărturia autorului, iar cronicile din SUA și Marea Britanie examinează inclusiv limitele acestei perspective.

Joe Biden susține că Nancy Pelosi îi lăsa public libertatea de a decide asupra candidaturii, în timp ce încerca, în culise, să convingă aleși și delegați să-i retragă sprijinul. Potrivit relatării sale, Pelosi i-a spus că sondajele nu îi ofereau șanse de victorie și că risca să afecteze rezultatele altor democrați.

Fostul președinte descrie și presiunile lui Chuck Schumer, resimțite ca o lovitură din partea unui vechi aliat. „Loialitatea contează pentru mine”, scrie Biden, potrivit San Francisco Chronicle.

Despre prestația sa din dezbaterea cu Trump din 27 iunie 2024, Biden invocă oboseala, starea de rău și preocupările legate de problemele judiciare ale fiului său, Hunter. El continuă însă să își apere convingerea că putea exercita funcția încă patru ani.

Unul dintre episoadele surprinzătoare privește întâlnirea din noiembrie 2024, după victoria electorală a lui Trump. Biden descrie un interlocutor neașteptat de prietenos, care i-ar fi apreciat rezultatele privind crearea de locuri de muncă.

„Știi, Joe, dacă n-ar fi politica, cred că am fi buni prieteni”, i-ar fi spus Trump, conform fragmentelor din carte prezentate de ABC News. Biden afirmă că discuția l-a surprins și că Trump ar fi evocat inclusiv posibilitatea de a juca golf împreună. Întâlnirea a durat aproape două ore.

Tonul relatării se schimbă când autorul abordează atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021. Biden îl critică dur pe Trump pentru comportamentul de atunci și pentru grațierile acordate ulterior persoanelor implicate.

Cartea descrie și dificultățile relației cu Volodimir Zelenski. Potrivit ABC News, Biden afirmă că președintele ucrainean putea fi încăpățânat în conversațiile private și că nu manifesta întotdeauna recunoștința la care se aștepta. Totodată, fostul lider american își apără politica de sprijin pentru Ucraina.

În pasajul prezentat de The Guardian, Biden laudă curajul ucrainenilor și afirmă că frustrările personale nu l-au determinat să abandoneze susținerea lor.

Memoriile includ și un episod despre imaginea publică a fostului președinte. Biden povestește că republicanul Mitt Romney i-a recomandat, în timpul unei vizite private la Casa Albă, să își miște brațele când merge.

Scopul era să pară mai energic și mai sigur pe el. Biden spune că a încercat să urmeze sfatul, într-o perioadă în care vârsta sa devenise o temă centrală a dezbaterii politice.

În SUA, Kirkus Reviews apreciază pasajele despre negocierile legislative și diplomație, dar consideră mai puțin convingătoare justificarea candidaturii pentru un nou mandat. Cronica îi reproșează lui Biden că examinează insuficient rolul propriilor decizii în criza electorală a democraților.

În The Wall Street Journal, Barton Swaim formulează un verdict mai sever. Referindu-se la relatarea retragerii din Afganistan, criticul scrie că Biden „nu manifestă nici cea mai mică capacitate de autocritică”. În The Guardian, Martin Pengelly apreciază cartea ca fiind „bine scrisă și bine organizată”, dar critică asumarea insuficientă a eșecului electoral.

Steve Ricchetti, fost consilier al președintelui, a respins la PBS ideea că volumul ar trebui judecat în principal prin prisma candidaturii din 2024. El a invocat dificultățile preluării mandatului: pandemia, problemele economice și consecințele atacului asupra Capitoliului.

Ricchetti a explicat și alegerea datei de publicare: Biden ar fi dorit ca volumul să apară după alegerile de la jumătatea mandatului din 2026, pentru a nu deveni o temă a campaniei.