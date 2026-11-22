Un nou fenomen literar a cuprins Statele Unite - Matt Dinniman. Romanele voluminoase, cu coperți în culori neon, domină rafturile librăriilor, navetiștii râd în timp ce ascultă cărțile audio, iar o adaptare pentru televiziune urmează să intre în producție în 2027. Mii de bărbați au purtat anul acesta lenjerie intimă decorată cu inimioare la convențiile dedicate fanilor și de Halloween, potrivit WSJ.

Seria „Dungeon Crawler Carl”, despre un bărbat îmbrăcat doar în pantaloni scurți și pisica vorbitoare a fostei sale iubite, care participă la un concurs mortal de televiziune organizat de extratereștri, a depășit 20 de milioane de exemplare vândute. Ceea ce a început cu câteva volume publicate pe cont propriu s-a transformat într-o franciză impresionantă, ajunsă deja la opt cărți.

Matt Dinniman, un tată în vârstă de 52 de ani, cu patru copii, a scris seria purtând lenjerie intimă și mâncând bomboane Twizzlers.

„Este o nebunie”, a spus Dinniman într-un interviu video acordat din locuința sa din Gig Harbor, statul Washington. Fost artist, care vindea pe Etsy imprimeuri fanteziste cu pisici, autorul a devenit acum o celebritate în lumea cărților. El urmează să se mute într-o comunitate rezidențială securizată de lângă Tucson, Arizona, în parte pentru că a început să fie neliniștit de numărul fanilor care îi bat la ușă.

„Mă bucur că mi s-a întâmplat mai târziu în viață, pentru că nu cred că m-aș putea obișnui vreodată cu asta. Este o experiență care te face să fii mai modest”, a declarat el.

Milioane de cărți sunt publicate anual în regim independent, însă această aventură neobișnuită și sângeroasă a devenit un succes rar întâlnit. Seria este unul dintre marile hituri ale genului LitRPG, un subgen literar în creștere, în care poveștile sunt construite asemenea jocurilor video. Ar putea fi descrisă drept „Jocurile foamei” sub influența drogurilor halucinogene.

Povestea îi urmărește pe Carl și pe Princess Donut, pisica sa, într-o temniță cu 18 niveluri, după ce Pământul este distrus. Cei doi se confruntă cu goblini dependenți de metamfetamină, zâne aruncate în blendere și un sistem capitalist brutal împotriva căruia se revoltă.

Succesul obținut direct în rândul cititorilor i-a permis lui Dinniman să negocieze un aranjament editorial neobișnuit, prin care păstrează controlul asupra cărților electronice, în timp ce Penguin Random House se ocupă de edițiile tipărite, iar Audible distribuie versiunile audio.

La fel de remarcabil este faptul că autorul a reușit să-i atragă în număr mare pe bărbați către lectura de ficțiune. Publicul seriei este împărțit aproximativ egal între femei și bărbați, o situație neobișnuită în lumea ficțiunii, unde cititoarele sunt, de regulă, mult mai numeroase. Limbajul inspirat din jocurile video, protagonistul obișnuit și umorul absurd au atras numeroși bărbați care nu mai deschiseseră un roman de ani întregi.

„Aș paria că este cea mai importantă serie de ficțiune pe care au citit-o băieții de la Harry Potter încoace”, a spus Steven Harris, un procuror de 34 de ani din Houston, care a parcurs toate cele opt volume în 42 de zile.

Dave Grinnell, un reprezentant de vânzări de software în vârstă de 44 de ani, din Portland, Maine, obișnuia să se plictisească citind cărți de dezvoltare personală și carieră. După ce trei colegi i-au recomandat separat seria, a decis să-i acorde o șansă. A fost cucerit încă de la prima mențiune despre o „mașinărie mortală a goblinilor”.

Acum, Grinnell discută despre cărți cu prietenii într-un grup de mesaje dedicat seriei. De Halloween, s-a costumat în pisică și a „călărit” dinozaurul gonflabil al copilului său. Cei care citiseră al treilea volum ar fi înțeles imediat referința. Deși majoritatea trecătorilor l-au considerat nebun, un grup de bărbați de vârstă mijlocie l-a salutat strigând „Glurp glurp”, o formulă de salut din seria de romane.

Înainte de pandemie, Dinniman era unul dintre cei mai bine vânduți creatori de artă handmade de pe Etsy, unde onora zeci de mii de comenzi anual. Apoi, Amazon a oprit livrările, iar târgurile comerciale au fost anulate. Autorul, care publicase deja independent mai multe romane, și-a concentrat întreaga energie asupra unei povești pornite de la o expresie notată cu ani în urmă: „show de televiziune organizat de extratereștri”.

Dinniman spune că este un scriitor foarte lent, motiv pentru care și-a impus să lucreze 12 sau 13 ore pe zi.

Începând din 2020, el a publicat primele volume din „Dungeon Crawler Carl” în episoade gratuite pe Royal Road, o platformă dedicată ficțiunii fantasy. În paralel, a creat un cont Patreon, unde abonații plătitori puteau vota asupra unor detalii minore ale intrigii, pe care autorul le integra ulterior în poveste. Această abordare i-a ajutat să construiască o comunitate fidelă, ai cărei membri simțeau că participă la dezvoltarea seriei.

De regulă, o singură editură deține drepturile pentru toate formatele de distribuție, a explicat agentul literar al lui Dinniman, Seth Fishman. În cazul acestei serii, drepturile au fost împărțite, iar Penguin Random House și Audible au investit separat în promovarea edițiilor tipărite și audio.

Jessica Wade, editor executiv la Ace, divizia Penguin Random House care publică volumele tipărite, a spus că oamenii sunt adesea surprinși când aud despre subiectul cărții. Ea a fost însă impresionată de vocea autorului și de felul în care acesta reușește să fie apropiat de cititori.

Editura s-a grăbit să aducă volumele în librării, unde dimensiunile lor și coperțile puternic colorate le fac greu de trecut cu vederea.

Și cărțile audio au devenit un fenomen, mai ales datorită interpretării actorului Jeff Hays. Rachel Ghiazza, director de conținut la Audible, a declarat că acestea au vândut 10 milioane de exemplare la nivel mondial și au o rată de finalizare a seriei de 83%, pe care a descris-o drept „absurdă”. Printre cei mai fideli ascultători se numără șoferii de camioane care parcurg distanțe lungi.

Fanii apreciază dialogurile dintre pisica persană, sarcastică și plină de personalitate, și Carl, un personaj sincer și direct. Totuși, unii cititori au criticat felul în care sunt prezentate anumite personaje feminine și unele accente de umor masculin din serie.

Dinniman a explicat că anumite descrieri ale inteligenței artificiale, care joacă rolul naratorului extraterestru, sunt intenționat „îngrozitoare”, deoarece personajul a ajuns să cunoască cultura Pământului prin intermediul internetului.

„În lumea reală există personaje negative rasiste. În lumea reală există personaje negative misogine. Este o poveste pe care o consider adevărată”, a spus autorul.

Dinniman se descrie drept un scriitor de tipul „pantser”, termen folosit pentru autorii care scriu fără să urmeze un plan prestabilit. El spune că se distrează foarte mult în acest proces.

„Cele mai bune idei îmi vin în toiul acțiunii, pentru că mă pun intenționat într-o situație atât de stupidă, din care pare imposibil să ies. Apoi trebuie să găsesc o modalitate de a-mi scoate personajele de acolo”.