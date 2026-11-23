Turiștii români care intenționează să călătorească în Egipt de la 1 ianuarie 2027 vor trebui să plătească mai mult pentru obținerea vizei cu o singură intrare. Tariful de bază va crește de la 30 la 33 de dolari, echivalentul aproximativ al unei majorări de la 27,30 la 30,10 euro. În cazul vizei digitale obținute la sosirea pe Aeroportul Internațional din Cairo, costul total va ajunge la 39 de dolari, aproximativ 35,57 de euro, potrivit informațiilor transmise de ATTA.

Majorarea a fost comunicată prin Circulara nr. 173/2026 a Asociației Agențiilor de Turism din Egipt (E.T.A.A.), document care face referire la o decizie adoptată de guvernul egiptean la 13 august 2026. Hotărârea prevede creșterea cu trei dolari a taxei aplicate vizelor de intrare și de tranzit, începând cu prima zi a anului viitor.

Noile tarife au fost prezentate profesioniștilor din industria turismului, pentru ca aceștia să poată lua în calcul modificările în cazul călătoriilor programate pentru 2027.

Potrivit informațiilor comunicate de organizația profesională din Egipt, taxa pentru viza cu o singură intrare va crește de la 30 la 33 de dolari. În echivalentul în euro prezentat în informațiile despre majorare, tariful va urca de la aproximativ 27,30 la 30,10 euro.

Creșterea se aplică vizei de intrare și reprezintă o modificare a tarifului de bază, separat de eventualele costuri asociate procesării documentelor.

Astfel, persoanele care aleg să obțină viza printr-un serviciu ce presupune taxe suplimentare pot ajunge să achite un preț mai mare decât cel stabilit pentru documentul propriu-zis.

Pe lângă taxa de bază, obținerea vizei poate presupune și achitarea unor comisioane pentru serviciile utilizate. Acestea includ costurile de emitere și procesare a documentelor, comisioanele bancare și taxele aferente operațiunilor de plată.

În funcție de procedura aleasă, cheltuielile suplimentare pot ajunge la aproximativ 5,37 de euro, potrivit valorilor prezentate în informațiile comunicate operatorilor din turism. Aceste costuri sunt distincte de taxa propriu-zisă pentru intrarea în Egipt.

Un tarif diferit se aplică persoanelor care utilizează sistemul digital de eliberare a vizelor la sosirea pe Aeroportul Internațional din Cairo. Procedura presupune achitarea taxei de viză și a unui comision pentru serviciul digital.

În prezent, costul total este de 36 de dolari, aproximativ 32,84 de euro, incluzând tariful de bază și costurile de procesare.

Începând cu 1 ianuarie 2027, totalul va crește la 39 de dolari, echivalentul a aproximativ 35,57 de euro. Din această sumă, 33 de dolari reprezintă taxa pentru viza cu o singură intrare, iar șase dolari sunt aferenți serviciilor digitale de emitere și plată.

Decizia privind modificarea tarifelor a fost adoptată de autoritățile egiptene la 13 august 2026 și comunicată ulterior industriei turistice.

Circulara nr. 173/2026 a Asociației Agențiilor de Turism din Egipt stabilește noul tarif pentru viza cu o singură intrare, care urmează să fie aplicat începând cu 1 ianuarie 2027. Pentru turiștii români care își planifică vacanțele de anul viitor, modificarea înseamnă un cost suplimentar la obținerea documentelor necesare intrării în țară.

Diferența dintre tariful de bază și prețul final depinde de procedura prin care este solicitată viza, sistemul digital disponibil pe aeroportul din Cairo având propriile taxe de serviciu.