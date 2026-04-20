Megaproiect în Egipt. Planuri pentru un oraș cu peste 150 de zgârie-nori

Grupul egiptean Talaat Moustafa Group a anunțat în cadrul unei conferințe de presă, că va construi la est de Cairo un oraș cu destinație mixtă, denumit „The Spine”, proiect care va include peste 150 de zgârie-nori și presupune o investiție estimată la 1,4 trilioane de lire egiptene, echivalentul a aproximativ 27 de miliarde de dolari.

CEO-ul grupului, Hisham Talaat Moustafa, a declarat în conferința de presă că proiectul va fi dezvoltat în parteneriat cu Banca Națională a Egiptului. Potrivit datelor prezentate, capitalul vărsat pentru dezvoltarea proiectului este de 69 de miliarde de lire egiptene, echivalentul a aproximativ 1,3 miliarde de dolari.

Proiectul este susținut atât de capital privat, cât și de stat, fiind prezentat ca una dintre cele mai mari investiții urbane anunțate recent în Egipt.

„The Spine” va fi construit ca Zonă de Investiții Speciale în apropierea complexului Madinaty, aflat în portofoliul aceluiași grup.

Suprafața totală a proiectului este estimată la aproximativ 2,4 milioane de metri pătrați, urmând să includă un ansamblu urban continuu, cu funcțiuni multiple. Planul de dezvoltare prevede integrarea unor zone rezidențiale, comerciale și hoteliere, alături de spații de retail, divertisment și zone verzi publice.

Potrivit informațiilor prezentate, proiectul va include peste 150 de zgârie-nori, fiind conceput ca un centru urban de mari dimensiuni. Structura orașului este gândită pentru a combina locuințe, spații de lucru și servicii într-un singur perimetru, într-un model de dezvoltare urbană integrată.

Proiectul este descris ca unul de amploare, atât prin dimensiunea construcțiilor, cât și prin complexitatea funcțiunilor incluse.

Valoarea totală a investiției este echivalentă cu aproximativ 1% din produsul intern brut al Egiptului, potrivit estimărilor prezentate. Datele anunțate arată că proiectul ar putea genera venituri la buget de aproximativ 818 miliarde de lire egiptene, sub formă de taxe și impozite, pe termen lung.

În ceea ce privește piața muncii, dezvoltarea „The Spine” ar urma să creeze peste 55.000 de locuri de muncă directe, la care se adaugă alte sute de mii de locuri de muncă indirecte.

Investiția este prezentată ca parte a unui model de dezvoltare urbană care combină infrastructura rezidențială și economică într-un singur proiect de mari dimensiuni.

Realizarea orașului „The Spine” ar urma să contribuie la extinderea zonelor urbane din jurul capitalei și la atragerea de investiții, în contextul în care Egiptul dezvoltă proiecte de amploare în domeniul imobiliar și al infrastructurii.

Proiectul urmează să fie realizat în etape, în baza parteneriatului dintre sectorul privat și cel public, potrivit datelor anunțate de dezvoltator.