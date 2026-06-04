Justitie

Curtea de Apel București, condamnare într-un dosar făcut de Parchetul European

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Curtea de Apel București, condamnare într-un dosar făcut de Parchetul EuropeanParchetul European. Sursa foto: eppo.europa.eu
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Din cuprinsul articolului

Italianul condamnat pentru înșelăciune cu scrisori de garanție false va executa pedeapsa în închisoare, a decis Curtea de Apel București. Este vorba despre un dosar în care Parchetul European (EPPO) a trimis în judecată doi inculpați – un cetățean italian și o româncă – pentru o schemă frauduloasă de emitere a unor scrisori de garanție bancară false.

De ce l-a acuzat Parchetul European pe italian

Cei doi au fost acuzați de procurorii Parchetului European de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și complicitate la aceste infracțiuni.

Potrivit rechizitoriului, în ianuarie 2022, prin intermediul unei firme din Letonia (Sia Paybanco), cei doi ar fi indus în eroare reprezentanții a două societăți românești, susținând în mod fals că firma letonă era autorizată să emită scrisori de garanție bancară pe teritoriul României.

Astfel, în ianuarie 2022, SC GP Săgeata Prod SRL a fost prejudiciată cu 47.400 euro, iar în iunie 2022, SC Frasinul SRL a suferit un prejudiciu de 30.300 euro. În realitate, documentele emise erau false, iar Sia Paybanco nu desfășura activități financiare legitime.

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Sentința Tribunalului București (aprilie 2025)

Tribunalul București l-a achitat pe italian pentru acuzația de participare improprie la tentativă de obținere frauduloasă de fonduri europene, dar l-a condamnat pentru înșelăciune și fals la 2 ani și 4 luni închisoare cu suspendare, plus măsuri complementare. Complica sa a fost condamnată la 1 an și 2 luni închisoare cu suspendare pentru complicitate la înșelăciune și fals.

Atât procurorul european delegat, cât și cei doi inculpați au formulat apel împotriva sentinței.

Curtea de Apel București

Curtea de Apel București. Sursa foto Wikipedia

Decizia definitivă a Curții de Apel București în dosarul făcut de Parchetul European

La mijlocul lunii iunie 2026, Curtea de Apel București a admis apelul Parchetului European și a dispus executarea în regim de detenție a pedepsei pentru cetățeanul italian.

„Admite apelul Parchetului European. Dispune executarea de către italian, în regim de detenție, a pedepsei rezultante de 2 ani și 4 luni închisoare, precum și a pedepsei complementare constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) și b) C.pen. pe o durată de 2 ani, ce urmează a fi executată în condiţiile art.68 alin.1,lit.c C.pen.”

Decizia Curții de Apel București este definitivă.

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