România a terminat duminică pe primul loc în clasamentul pe medalii al Campionatelor Europene de canotaj desfășurate la Varese, în Italia. Sportivii români au obținut opt medalii, dintre care șase de aur, una de argint și una de bronz, depășind în ierarhia finală Germania, Marea Britanie și Italia, a anunțat Federația Română de Canotaj.

Delegația României a câștigat șase dintre probele organizate în cadrul Campionatelor Europene de canotaj. Simona Radiș și Adriana Adam au obținut medalia de aur în proba feminină de dublu rame, W2-, stabilind și un nou record al Campionatelor Europene. Ștefan Berariu și Florin Lehaci au devenit campioni europeni în proba masculină de dublu rame, M2-.

Echipajul masculin de 8+1, M8+, a câștigat primul titlu european din istoria României în această probă.

Medalia de aur a revenit și echipajului feminin de 8+1, W8+, care își începuse participarea la competiție cu un nou record al Campionatelor Europene, stabilit în calificări. Marian Enache și Iulia Bălăucă au terminat pe primul loc în proba mixtă de dublu vâsle, Mix2x. Rezultatul reprezintă primul titlu european cucerit de România în această probă.

Al șaselea titlu european a fost obținut de echipajul mixt de 8+1, Mix8+.

Pe lângă cele șase medalii de aur, canotorii români au urcat de alte două ori pe podiumul competiției din Italia.

Echipajul masculin de patru rame, M4-, a obținut medalia de argint, iar echipajul feminin de patru vâsle, W4x, a încheiat concursul cu medalia de bronz.

Cu un bilanț de șase medalii de aur, una de argint și una de bronz, România a ocupat primul loc în clasamentul pe medalii.

Pe poziția a doua s-a clasat Germania, cu cinci medalii de aur, șase de argint și una de bronz. Marea Britanie a terminat pe locul al treilea, cu cinci medalii de aur și una de argint, iar Italia a obținut două medalii de aur, două de argint și cinci de bronz.

Elisabeta Lipă a scris, într-un mesaj publicat pe Facebook, că rezultatele obținute la Varese arată munca depusă de sportivi, antrenori și de întregul colectiv al canotajului românesc. Fosta mare sportivă a afirmat că cele opt medalii reprezintă dovada că „România continuă să scrie istorie pe apă şi că viitorul nostru este unul plin de speranţă”.

„8 medalii. 1000 de emoţii. O singură Românie. La Varese am trăit fiecare start cu sufletul la gură, fiecare finiş cu lacrimi în ochi şi fiecare medalie cu o mândrie greu de descris. Şase titluri europene şi opt medalii nu înseamnă doar performanţă. Înseamnă ani de muncă, sacrificii, disciplină şi credinţa că România poate fi din nou în vârful Europei.

Sunt profund mândră de fiecare sportiv, de fiecare antrenor şi de întregul colectiv care a făcut posibil acest rezultat extraordinar. Aţi demonstrat că atunci când există unitate, caracter şi pasiune, limitele pot fi depăşite.

Le mulţumesc tuturor celor care sunt alături de canotajul românesc şi care cred în această generaţie excepţională. Aceste 8 medalii sunt mai mult decât nişte trofee. Sunt dovada că România continuă să scrie istorie pe apă şi că viitorul nostru este unul plin de speranţă. 8 medalii. 1000 de emoţii. O inimă care bate pentru România. Romanian Rowing Team”, a notat fosta mare sportivă.