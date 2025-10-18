Calificare istorică la tenis de masă. România ajunge în finala Campionatului European

Performanță de excepție pentru sportul românesc la Zadar, în Croația, unde echipa masculină de tenis de masă a obținut sâmbătă calificarea în finala Campionatului European de seniori, marcând cea mai importantă reușită a acestei discipline la nivel continental. “MOMENT ISTORIC! Echipa masculină a României s-a calificat în premieră în finala unui Campionat European destinat echipelor”. se arată în mesajul publicat de Federația Română de Tenis de Masă pe Facebook.

“MOMENT ISTORIC! Echipa masculină a României s-a calificat în premieră în finala unui Campionat European destinat echipelor, iar performanţa a fost reuşită la ediţia din 2025, în Zadar, Croaţia! România se mândreşte cu echipa care a atins o bornă remarcabilă pentru tenisul de masă autohton. Sâmbătă, tricolorii şi-au câştigat dreptul de a visa la titlul continental, odată cu prima calificare din istorie în finala unei ediţii de Campionat European”, se arată în mesajul publicat de Federația Română de Tenis de Masă pe Facebook.

Echipa formată din Eduard Ionescu, Ovidiu Ionescu și Iulian Chiriță a reușit un meci impecabil în semifinale, învingând Slovenia cu scorul general de 3-0:

Iulian Chiriţa – Darko Jorgic 3-2 (9-11, 11-8, 8-11, 11-6, 12-10)

Eduard Ionescu – Deni Kozul 3-0 (16-14, 11-6, 11-4)

Ovidiu Ionescu – Bojan Tokic 3-0 (11-7, 12-10, 11-4)

România, favorită numărul șase la competiția de la Zadar, reușește astfel cea de-a șaptea calificare într-o semifinală europeană, după edițiile din 1958, 1964, 1966, 2005, 2007 și 2009, însă este pentru prima dată când depășește acest prag și ajunge în ultimul act al competiției.

Tricolorii vor juca duminică, de la ora 18:00, împotriva Franței, având șansa de a cuceri titlul european pentru prima oară în istorie.

Atmosfera la Zadar este una de sărbătoare, iar fanii români privesc cu optimism spre această finală istorică.

Echipa feminină de tenis de masă a României s-a calificat în finala Campionatului European după o prestație impresionantă în sala din Zadar, Croația, demonstrând determinare și valoare la fiecare meci disputat. Tricolorele au învins selecționata Olandei cu scorul general de 3-0, fiecare jucătoare contribuind decisiv la această victorie categorică ce le apropie de titlul continental. Bernadette Szocs a deschis confruntarea cu un meci dramatic împotriva lui Jie Li, câștigat cu 3-2 după un ultim set dominat clar de româncă.

Elizabeta Samara a dus scorul la 2-0, revenind spectaculos după pierderea primului set și impunându-se cu 3-1 datorită experienței și adaptării rapide la jocul adversarei. Calificarea a fost consfințită de Andreea Dragoman, care a dominat clar partida cu Shuohan Men și a câștigat cu 3-0. România, vicecampioană europeană en titre, va juca duminică finala împotriva Germaniei, actuala campioană continentală, într-o confruntare a marilor rivale pentru supremația europeană.