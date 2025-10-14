Naționala de tineret a României, victorie fără glorie în jocul cu Cipru, din preliminariile pentru Euro 2027

Naționala de tineret a României a câștigat, scor 2-0, confruntarea cu Cipru, disputată, marți, pe teren propriu, în preliminariile Campionatului European din 2027. Elevii lui Costin Curelea au marcat câte o dată în fiecare repriză. Mai întâi prin Atanas Trică (4), apoi datorită lui Rareș Burnete (74).

Naționala Under 21 a României va întâlni cele mai dificile adversare din grupă. „Tricolorii” mici vor evolua cu Finlanda în deplasare (14 noiembrie) şi Spania acasă (18 noiembrie). Până acum, reprezentativa de tineret a remizat cu Kosovo, scor 0-0 și a învins San Marino cu 2-0.

Au marcat: Atanas Trică (4), Rareş Burnete (74). Cluj-Napoca, Stadion ''Dr. Constantin Rădulescu'' Preliminariile Campionatului European Under-21 din 2017 - Grupa A

Au evoluat echipele: România: 1. Ştefan Lefter - 13. Tony Strata, 5. Răzvan Paşcalău, 3. Matteo Duţu, 19. Kevin Ciubotaru - 21. Cristian Mihai (18. Luca Szimionaş, 79), 8. Cătălin Vulturar (căpitan), 15. Alin Boţogan - 7. Alexandru Musi (22. Lorenzo Biliboc, 31), 9. Atanas Trică (20. Ioan Vermeşan, 90+1), 11. Rareş Burnete (14. Rareş Pop, 90+1). Selecţioner: Costin Curelea. Rezerve neutilizate: 23. Vlad Rafailă - 2. Mark Ţuţu, 4. Ştefan Duţu, 6. Mario Tudose, 10. Eduard Radaslavescu.

Cipru: 1. Panagiotis Kyriakou - 2. Nearchos Zinonos, 5. Georgios Viktoros (20. Michail Theodosiou, 79), 4. Konstantinos Venizelou, 3. David Djiama (18. Savvas Christodoulou, 67) - 16. Constantinos Pattchis (11. Panagiotis Andreou, 67), 14. Georgios Nikolas Angelopoulos, 8. Stilianos Vrontis (căpitan) - 9. Angelos Neophytou, 17. Andreas Athanasiou (23. Dimitris Solomou, 67), 10. Stavros Georgiou (7. Lysandros Andreas Papastylianou, 79). Selecţioner: Konstantinos Makridis. Rezerve neutilizate: 12. Konstantinos Stylianou - 13. Konstantinos Yiannacou, 15. Symeon Solomou, 21. Constantinos Panteli.

Arbitru: Ladislav Szikszay; arbitri asistenţi: Michal Volf, Adam Benes; al patrulea oficial: Jan Benes (toţi din Cehia) Cartonaşe galbene: Djiama (28), Trică (37), Pattichis (65), Dimitris Solomou (80).

5 septembrie 2025, România U21 – Kosovo U21 0-0 9 septembrie 2025, San Marino U21 – România U21 0-2 14 octombrie 2025: România U21 – Cipru U21 2-0 14 noiembrie 2025: Finlanda U21 – România U21 18 noiembrie 2025: România U21 – Spania U21 27 martie 2026: Kosovo U21 – România U21 31 martie 2026: România U21 – San Marino U21 25 septembrie 2026: Cipru U21 – România U21 30 septembrie 2026: România U21 – Finlanda U21 6 octombrie 2026: Spania U21 – România U21