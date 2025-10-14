Maghiarii privesc cu scepticism calificarea României la barajul pentru CM 2026

O simulare Football Meets Data arată că România și Ungaria s-ar putea întâlni în semifinalele play-off-ului pentru Campionatul Mondial. Presa maghiară, însă, pune sub semnul întrebării calculele și spune că depășirea Bosniei e puțin probabilă.

Victoria dramatică obținută de România în fața Austriei, scor 1-0, a schimbat semnificativ scenariile din preliminariile Campionatului Mondial. Golul lui Virgil Ghiță, marcat în prelungirile meciului, nu a adus doar speranță pentru o calificare directă, ci și o nouă configurație statistică a play-off-ului.

Potrivit unei simulări publicate de Football Meets Data, România ar putea încheia grupa pe locul al doilea, peste Bosnia și Herțegovina, ceea ce ar plasa echipa lui Mircea Lucescu în urna a treia la tragerea la sorți pentru baraj.

Un astfel de scenariu deschide posibilitatea unui duel incendiar între România și Ungaria, în faza semifinalelor play-off-ului – o confruntare care ar reînvia una dintre cele mai vechi rivalități din fotbalul european.

Statisticienii de la Football Meets Data au calculat punctajele și ierarhiile posibile în baza rezultatelor rămase de jucat. În acest moment, potrivit proiecțiilor publicate luni, cele patru urne ale play-off-ului ar arăta astfel:

Urna 1: Italia, Turcia, Ucraina, Țara Galilor Urna 2: Polonia, Scoția, Ungaria, Cehia Urna 3: România, Slovacia, Slovenia, Albania Urna 4 (Nations League): Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Republica Moldova

Formula stabilită de FIFA și UEFA prevede că în prima fază, adică semifinalele play-off-ului, echipele din Urna 1 vor fi împerecheate cu cele din Urna 4, iar formațiile din Urna 2 vor întâlni echipele din Urna 3.

În acest context, România – Ungaria devine una dintre variantele posibile pentru semifinale. Câștigătoarea ar urma să joace finala barajului împotriva unei alte naționale venite din același traseu.

Play-off-ul din zona europeană va oferi patru bilete pentru Campionatul Mondial din 2026, organizat în Statele Unite, Canada și Mexic.

Sistemul de calificare este complex și prevede două semifinale și o finală pe fiecare traseu, toate disputate într-o singură manșă. Cele patru echipe care se impun în finalele barajelor vor merge direct la turneul final.

România, chiar dacă nu termină pe primele două locuri din grupă, este sigură de prezența în baraj, grație rezultatelor din Liga Națiunilor. În funcție de locul ocupat la finalul preliminariilor, „tricolorii” pot intra fie în urna a treia, fie în cea de-a patra.

În timp ce datele Football Meets Data au fost preluate în întreaga Europă, presa maghiară a reacționat cu scepticism.

Publicația Nemzeti Sport a analizat scenariul prezentat de statisticieni și a pus sub semnul întrebării posibilitatea ca România să treacă de Bosnia și Herțegovina, aflată în prezent cu trei puncte avans și avantajul terenului propriu în meciul direct.

„Este o altă discuție dacă această predicție se poate și îndeplini, de exemplu că România poate depăși Bosnia și Herțegovina, aflată în prezent cu trei puncte înainte și pe locul doi în grupă. Asta în condițiile în care bosniacii vor juca pe teren propriu meciul direct dintre cele două echipe, în luna noiembrie”, scriu jurnaliștii de la Nemzeti Sport.

Publicația consideră că rocada dintre România și Bosnia este puțin probabilă, însă admite că „meciul direct poate schimba orice calcule”, mai ales dacă „tricolorii” reușesc un rezultat pozitiv la Sarajevo.

Echipa lui Mircea Lucescu a redobândit încrederea fanilor după succesul de la București. România a câștigat 1-0 cu Austria, într-un meci dominat tactic și fizic, iar victoria menține echipa națională în cursa pentru o performanță istorică – prima calificare la un Mondial din 1998 încoace.