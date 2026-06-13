Liderul ultranaționalist Viktor Orban a fost reconfirmat la conducerea partidului Fidesz. Decizia a fost luată sâmbătă, în cadrul primului congres organizat de formațiunea politică după eșecul de proporții înregistrat la alegerile legislative din primăvară.

Atunci, Fidesz a pierdut guvernarea în fața grupării conservatoare Tisza, punând capăt unui mandat de premier început de Orban în anul 2010 și încheiat în mai 2026.

Conform agenției de presă EFE, scrutinul intern demonstrează dorința formațiunii de a-și menține actuala structură de putere, în ciuda presiunilor externe și interne tot mai mari.

Aflat în fața membrilor de partid reuniți în capitala Ungariei, politicianul în vârstă de 63 de ani a încercat să transmită un mesaj de mobilizare și unitate. Acesta a recunoscut deschis situația dificilă prin care trece formațiunea pe care o conduce, dar a exclus categoric varianta unei retrageri definitive din prima linie a politicii.

Liderul de la Budapesta a subliniat că actualul context reprezintă doar o etapă de tranziție și că este nevoie de o reorganizare profundă pentru ca Fidesz să își recapete relevanța pe scena politică regională. El a afirmat în fața delegaților partidului reuniți la Budapesta că "niciodată" nu se va da bătut şi că, deşi Fidesz pentru moment nu este o formaţiune politică de succes, va trebui să se refacă şi să se reînnoiască în lunile următoare.

Congresul din acest weekend nu a fost lipsit de tensiuni, fiind înregistrate primele fisuri în blocul politic care a dominat Ungaria în ultimele două decenii. Câțiva dintre participanți au profitat de ocazie pentru a exprima opinii critice cu privire la strategia de campanie care a dus la pierderea puterii în fața conservatorilor din partidul Tisza.

Cu toate acestea, nemulțumirile nu s-au concretizat într-o contra-candidatură reală. Postul de televiziune HirTv a raportat că Viktor Orban a concurat singur pentru poziția de președinte. Rezultatul votului a fost unul categoric, acesta obținând susținerea a 729 de delegați din totalul celor 737 prezenți la eveniment, asigurându-și astfel controlul asupra Fidesz pentru perioada următoare de opoziție.