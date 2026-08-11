Rusia își restrânge și mai mult spațiul politic înaintea alegerilor parlamentare din septembrie. Curtea Supremă de la Moscova a decis excluderea partidului Yabloko din scrutin, eliminând astfel una dintre ultimele formațiuni politice care se opun deschis războiului din Ucraina și politicii Kremlinului, potrivit The Guardian.

Instanța a dispus retragerea întregii liste federale de candidați ai partidului Yabloko pentru alegerile pentru Duma de Stat. Acțiunea a fost introdusă de formațiunea naționalistă pro-Kremlin Rodina.

Decizia afectează una dintre puținele formațiuni liberale care mai activează în Rusia și care mențin o poziție critică față de războiul din Ucraina.

Yabloko a anunțat că va contesta hotărârea. Liderul partidului, Nikolai Rîbakov, susține că aproximativ 40 de activiști ai formațiunii sunt vizați în prezent de anchete sau proceduri penale din cauza pozițiilor adoptate împotriva războiului.

După pronunțarea deciziei, aproximativ 100 de susținători ai partidului, cei mai mulți tineri, s-au adunat în fața Curții Supreme. Protestatarii au scandat „Rușine!”.

Potrivit sursei citate, o mare parte dintre adversarii lui Vladimir Putin se află în închisoare, trăiesc în exil sau au murit. În acest context, Yabloko a rămas una dintre puținele formațiuni care exprimă public o poziție liberală și critică față de războiul din Ucraina.

Nikolai Rîbakov a fost amendat și împiedicat să candideze după ce a publicat o fotografie cu opozantul Aleksei Navalnîi. Adjunctul său, Maxim Kruglov, a fost condamnat în iunie la șapte ani de închisoare pentru postări publicate pe rețelele sociale.

Excluderea partidului vine și în condițiile în care sondaje independente citate de The Guardian indică faptul că majoritatea rușilor susțin negocierile de pace cu Ucraina.

În timp ce spațiul politic intern se restrânge, Rusia își dezvoltă în continuare infrastructura militară și tehnologică.

Generalul-maior Vadîm Skibițki, unul dintre oficialii de rang înalt ai serviciului de informații militare ucrainene GUR, susține că Moscova a accelerat dezvoltarea sistemului de comunicații prin satelit Rassvet, conceput ca alternativă la Starlink.

Potrivit oficialului ucrainean, 16 sateliți Rassvet se află deja pe orbită. Planurile Rusiei prevăd extinderea constelației la 292 de sateliți până în 2027 și la 924 până în 2035.

Skibițki avertizează că un sistem complet operațional ar putea oferi Moscovei capacități comparabile cu cele ale Starlink, folosit de Ucraina inclusiv pentru comunicații militare și operațiuni cu drone.

Oficialul ucrainean susține și că Rusia și-ar fi atins, în primele șapte luni ale anului, obiectivele anuale de producție pentru rachetele Zircon și Oniks.

Potrivit aceleiași surse, producția totală de rachete a Rusiei pentru 2026 ar urma să depășească cu 10%-20% țintele stabilite.

Informațiile apar pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra Ucrainei și al operațiunilor ucrainene desfășurate pe teritoriul Rusiei.

În orașul ucrainean Zaporojie, cinci persoane au fost ucise, iar aproximativ 20 au fost rănite în urma unor atacuri rusești cu rachete și bombe aeriene.

La Kiev, un depozit dintr-un cartier central a fost cuprins de flăcări după un atac cu rachete. O persoană a fost rănită.

Ucraina a continuat, la rândul său, atacurile asupra unor obiective aflate în interiorul Rusiei.

O dronă ucraineană a lovit rafinăria Taneco din Nijnekamsk, localitate aflată la aproximativ 1.200 de kilometri de frontiera cu Ucraina.

Autoritățile ruse au anunțat că cel puțin 13 persoane au murit.Atacurile reciproce au loc într-o perioadă în care Rusia și Ucraina își intensifică presiunile militare, în timp ce negocierile pentru încheierea războiului rămân o miză importantă pe plan internațional.

Ucraina ia în calcul și transportarea cerealelor pe calea ferată prin Republica Moldova către portul Constanța.

Kievul ar solicita o reducere de 50% a costurilor de transport pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit sursei citate, un asemenea coridor ar putea asigura aproximativ 10% din exporturile Ucrainei.

O eventuală rută feroviară către Constanța ar avea o importanță strategică pentru Ucraina, în condițiile în care războiul continuă să afecteze infrastructura și rutele tradiționale de export.