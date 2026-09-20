Biroul Permanent Național al PSD se reunește luni, 21 septembrie, pentru a analiza desemnarea lui Siegfried Mureșan în funcția de prim-ministru.

Ședința conducerii PSD are loc după nominalizarea făcută de președintele Nicușor Dan și în condițiile în care premierul desemnat trebuie să obțină o majoritate parlamentară pentru a putea forma noul Guvern.

Sorin Grindeanu a anunțat convocarea BPN imediat după desemnarea lui Siegfried Mureșan. Liderul PSD a declarat că a primit propunerea președintelui cu „surprindere și dezamăgire” și a criticat alegerea europarlamentarului PNL.

Grindeanu a susținut, între altele, că Mureșan ar fi avut la Bruxelles poziții pe care PSD le consideră contrare intereselor României. Aceste afirmații aparțin liderului social-democrat și au fost contestate politic de susținătorii premierului desemnat.

PSD nu a anunțat încă dacă va susține sau nu în Parlament un Cabinet condus de Siegfried Mureșan. Între timp, premierul desemnat a început lucrul la programul de guvernare împreună cu experți din PNL, USR și UDMR.

Cele trei formațiuni și-au exprimat sprijinul pentru Mureșan, însă actuala configurație parlamentară nu asigură singură cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului. Potrivit calculelor prezentate public, PNL, USR, UDMR și reprezentanții minorităților ajung la aproximativ 187 de parlamentari.

În aceste condiții, poziția PSD devine un element important al negocierilor pentru formarea viitoarei majorități. Partidul este cea mai numeroasă formațiune parlamentară, iar conducerea urmează să stabilească luni direcția politică în raport cu propunerea președintelui.

Mureșan are la dispoziție zece zile de la desemnare pentru a solicita votul de încredere al Parlamentului. Președintele Nicușor Dan a explicat că l-a nominalizat după consultările cu partidele parlamentare, în urma cărora acesta a beneficiat de cel mai mare sprijin exprimat în cadrul discuțiilor.

Este a treia desemnare făcută de Nicușor Dan în actuala criză politică. Eugen Tomac și-a depus mandatul înaintea votului parlamentar, iar Guvernul propus de Adrian Veștea a fost respins de Legislativ pe 22 iunie.