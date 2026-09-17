Nicușor Dan, declarații la ora 17.00 după consultările de la Cotroceni

Președintele României, Nicușor Dan, va susține joi, 17 septembrie, declarații de presă la Palatul Cotroceni, la ora 17.00, după consultările desfășurate de dimineață cu partidele și formațiunile parlamentare pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Momentul vine la 135 de zile după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, perioadă în care România a rămas cu un Executiv interimar.

Șeful statului este așteptat să facă o nouă propunere de premier după discuțiile purtate joi cu reprezentanții formațiunilor din Parlament.

Discuțiile de la Palatul Cotroceni au început joi dimineață, la ora 09.00, și au vizat desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru.

La consultări au fost chemate PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, S.O.S. România, POT, Uniți pentru România, PACE – Întâi România și parlamentarii neafiliați.

Seria întâlnirilor a început cu reprezentanții PSD și a continuat, potrivit programului stabilit, cu celelalte partide și grupuri parlamentare.

S.O.S. România a anunțat că nu participă la consultările convocate la Palatul Cotroceni.

Formațiunea a motivat absența prin faptul că președinta partidului, Diana Șoșoacă, se află la Strasbourg.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis în Parlament pe 5 mai 2026, în urma unei moțiuni de cenzură. De atunci, România este condusă de un Guvern interimar. După demiterea Cabinetului Bolojan, Nicușor Dan a făcut două desemnări pentru funcția de prim-ministru.

Prima propunere a fost Eugen Tomac, care ulterior și-a depus mandatul. Președintele l-a desemnat apoi pe Adrian Veștea, din partea PNL.

Guvernul propus de Adrian Veștea nu a obținut însă votul de învestire în Parlament pe 22 iunie. PNL nu a susținut oficial Cabinetul propus de Veștea, cu excepția câtorva parlamentari liberali care s-au situat în afara deciziei partidului.

Consultările desfășurate joi la Palatul Cotroceni reprezintă astfel o nouă etapă în procedura de desemnare a unui candidat pentru funcția de premier, după rundele de discuții formale și informale purtate în ultimele luni de președinte cu formațiunile parlamentare.