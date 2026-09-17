Politica

Pambuccian îi cere lui Nicușor Dan să amâne desemnarea premierului: Nu există majoritate certă

Pambuccian îi cere lui Nicușor Dan să amâne desemnarea premierului: Nu există majoritate certă
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Din cuprinsul articolului

Liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, deputatul Varujan Pambuccian, i-a cerut joi președintelui Nicușor Dan să amâne desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru, susținând că în Parlament nu există în acest moment o majoritate clară care să poată susține viitorul Guvern. Pambuccian consideră că o perioadă de una-două săptămâni ar putea permite schimbarea pozițiilor politice.

Pambuccian: Nu există o majoritate certă

„Situația nu e bună deloc. Suntem fix în aceeași situație ca acum trei-patru luni, nu s-a schimbat aproape nimic. Nu există în momentul de față o majoritate certă și noi l-am rugat pe președintele Dan să amâne propunerea”, a declarat Pambuccian după consultările de la Palatul Cotroceni.

Deputatul a spus că speră ca președintele să țină cont de această solicitare și să lase partidele să continue negocierile. În opinia sa, într-un interval de una-două săptămâni, presiunea situației politice ar putea determina o schimbare a pozițiilor actuale.

Pambuccian: „Cheia este în existența unei majorități parlamentare”

Liderul minorităților a precizat că Nicușor Dan nu le-a prezentat o variantă concretă de premier în cadrul discuțiilor. Întrebat despre posibilitatea unui guvern tehnocrat, Pambuccian a spus că problema principală nu este profilul premierului sau tipul Executivului, ci existența unei majorități parlamentare care să îl susțină.

minoritati cotroceni

minoritati cotroceni /INQUAM Photos Octav Ganea

„Cheia nu este în cine-i prim-ministru, ce tip de guvern e. Cheia este în existența unei majorități parlamentare care să susțină ceva”, a explicat acesta.

Pambuccian s-a declarat, totodată, încrezător că blocajul politic ar putea fi depășit în următoarele săptămâni, fără a putea spune însă în ce formă se va ajunge la un acord.

Ce spune despre AUR și alegerile anticipate

Întrebat dacă AUR ar trebui cooptat la guvernare, Pambuccian a răspuns că orice formulă poate fi luată în calcul dacă asigură stabilitate și permite deblocarea situației, cu condiția ca soluția să fie una „rațională”.

El a avertizat însă că negocierile trebuie să țină cont și de riscurile pe care le-ar putea implica anumite formule politice, inclusiv în ceea ce privește funcționarea instituțiilor democratice.

În privința alegerilor anticipate, liderul minorităților a spus că acestea nu ar rezolva automat criza și că problema trebuie soluționată prin negocieri între parlamentari și partidele reprezentate în Legislativ.

„Suntem într-o criză profundă care nu mai trebuie prelungită, pentru că ea duce la deteriorarea vieții de zi cu zi a oamenilor”, a afirmat Pambuccian.

El a mai susținut că președintele nu poate rezolva singur problema unei majorități parlamentare. În opinia sa, aceasta trebuie construită prin acordul parlamentarilor și al formațiunilor politice, deoarece voturile necesare pentru învestirea unui Guvern aparțin fiecărui parlamentar.

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