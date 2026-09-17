Mihai Tudose: D-na Ursula von der Leyen s-a specializat în forme fără fond

Europarlamentarul Mihai Tudose, vicepreședinte al Comisiei pentru Securitate și Apărare din Parlamentul European, a criticat propunerile președintei Comisiei Europene de creare a unui Consiliu European de Securitate și de organizare a unui Congres al Europei, anul viitor.

”D-na Ursula von der Leyen fuge de dificultățile prezentului într-un viitor utopic. Comisia Europeană are, acum, mari dificultăți în a gestiona crizele suprapuse cu care se confruntă UE. Soluția nu stă în organizarea de conclavuri și emiterea de declarații pompoase. A fi bun european înseamnă, cel puțin în acest moment, a gestiona cu eficiență și responsabilitate o realitate foarte complicată”, a declarat Mihai Tudose.

”În discursul de miercuri, de la Strasbourg, privind Starea Uniunii, d-na Ursula von der Leyen a lansat ideea unui Consiliu European de Securitate, bazat pe un Protocol de securitate de urgență. Ideea a fost rezumată de președinta Comisiei ca fiind un mecanism care să completeze articolul 4 din Tratatul NATO. Acest articol prevede deja consultări atunci când un stat din alianță consideră că-i sunt afectate integritatea, independența sau securitatea.

Exact de asta duceam noi lipsă, în Europa: de un nou cadru de consultări! Asta era problema noastră în materie de securitate: nu aveam un Consiliu și un Protocol, care să dubleze NATO!

Ciudat e că propunerea vine după ce, în fața opoziției statelor membre, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, d-na Kaja Kallas, a fost nevoită, la începutul acestei luni, să anuleze lansarea unui grup de nivel înalt în materie de apărare, ce urma să fie format din lideri politici și militari. Ori cele două doamne de la vârful Comisiei se întrec în inițiative de acest fel, ori e vorba de o cacofonie birocratică...

Avem deja, pe lângă forurile UE consacrate, o Comunitate Politică Europeană și o Coaliție de Voință, lansate în ultimii ani. N-ar fi mai logic să ne ocupăm de eficientizarea instituțiilor existente și de consolidarea reală a capacităților defensive europene, decât să dezgropăm ideea lansată de d-na Merkel, acum opt ani, privind acest Consiliu de Securitate?

Ca să nu mai vorbesc de varianta periculoasă, evocată atunci, a membrilor permanenți ai Consiliului și a celor din liga a doua, statele reprezentate prin rotație...”, a declarat europarlamentarul Mihai Tudose.

”La fel de inutilă e ideea Congresului Europei, pe care l-a anunțat pentru 2027, când se vor împlini 70 de ani de la Tratatul de la Roma. Președinta Comisiei ne-a spus că vrea un forum care să reînvie imaginația europeană. Cetățenii vor ca UE să le rezolve problemele care-i dor acum, nu să se ocupe de imaginația lor”, a punctat Mihai Tudose.