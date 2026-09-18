Pozând în fața românilor drept un lider moderat și un stâlp al valorilor de dreapta, europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan ascunde un secret tulburător la Bruxelles. Un parcurs legislativ dictat de cea mai pură agendă neomarxistă și progresistă!

O analiză a voturilor sale recente din Parlamentul European scoate la iveală o realitate halucinantă. Familist pe Facebook, departe de ochii electoratului din țară, Mureșan execută disciplinat directivele ideologiei de gen. Votând pentru anularea drepturile fundamentale ale medicilor. Întoarcând spatele fermierilor români. Cu alte cuvinte, ignorând cu dispreț bruxellez interesele naționale.

Dacă vreți să știți cum arată neomarxismul aplicat la nivel înalt, uitați-vă la voturile lui Mureșan pe dosarul FEMM din septembrie 2026. Acolo unde se discutau politicile de sănătate, europarlamentarul român a apăsat pedala ideologiei progresiste până la fund.

A votat cu ambele mâini pentru introducerea în documentele oficiale a categoriilor de „persoane transgender și cu diversitate de gen” sau „persoane non-binare și intersexuale”. În logica absurdă a noii stângi radicale, Mureșan s-a asigurat că aceste concepte sunt cimentate în legislația europeană.

Culmea ipocriziei? Când a venit vorba să recunoască impactul „social” real din politicile de sănătate, a votat împotrivă! Cu alte cuvinte, pe Mureșan nu-l interesează lupta socială reală, ci doar propaganda de gen.

Dar lovitura de grație dată libertății a venit la Amendamentul 19a. Mureșan a votat ÎMPOTRIVA dreptului la obiecție de conștiință pentru medici! Într-un veritabil reflex totalitar, specific neomarxiștilor care vor să controleze tot, votul său susține practic forțarea cadrelor medicale să efectueze proceduri care contravin profund convingerilor lor morale sau religioase.

Adio libertate de gândire și religie, garantată de Carta Drepturilor Fundamentale!

Când nu militează pentru identități de gen, Siegfried Mureșan sabotează economia României. S-a întâmplat la dosarul CBAM/Mecanismul de ajustare la frontieră în funcție de carbon.

Guvernul României, prin Reprezentanța Permanentă, și toate marile asociații de fermieri i-au implorat pe eurodeputați să păstreze Articolul 27a, o plasă de siguranță vitală care permitea suspendarea taxelor pentru îngrășăminte dacă prețurile explodau și distrugeau agricultura internă.

Ce a făcut „patriotul” Mureșan? A votat pentru Amendamentul 70D, care a șters definitiv acest articol de protecție! S-a șters pur și simplu cu apelul disperat al agricultorilor români, lăsând fermele naționale carne de tun în fața crizelor viitoare, totul pentru a face pe plac birocrației verzi de la Bruxelles.

Cinismul politic a atins cote maxime și la votul pe dosarul Youth Guarantee. Mureșan a votat împotriva Amendamentului 11, care cerea alocarea sumei clare de „cel puțin 20 de miliarde de euro” pentru salvarea copiilor aflați în sărăcie și excluziune socială.

În stilul clasic al limbajului de lemn de la Bruxelles, a preferat să susțină un text gol, care cerea doar „un buget substanțial”, fără nicio garanție financiară clară.

Pe lângă agenda neomarxistă, Mureșan mai excelează la un capitol: dublul standard. În iulie 2026, făcea spume pe Facebook criticând-o pe Marine Le Pen, comparând-o cu Călin Georgescu și acuzând-o de legături cu Putin. Un discurs frumos pentru fanii naivi.

În realitate, în culisele Parlamentului European, grupul PPE (din care face parte) folosește exact voturile partidului lui Le Pen (grupul PfE) pentru a-și trece legile!

S-a întâmplat chiar la pachetul Omnibus I, unde amendamentele PPE au trecut braț la braț cu „extremiștii”.

O alianță toxică și ipocrită pe care Anders Vistisen (chief whip al PfE) le-a cerut popularilor să o recunoască public.

Mureșan, însă, preferă să pozeze în politicianul neprihănit la București, în timp ce la Bruxelles îmbrățișează fără grețuri și stânga radicală, și dreapta populistă, atâta timp cât interesele de culise sunt servite.