Alegeri parlamentare în Rusia. Votul a început în Extremul Orient

Alegeri parlamentare în Rusia. Rușii au început vineri, 18 septembrie, să voteze pentru ocuparea celor 450 de locuri din Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului, într-un scrutin desfășurat pe parcursul a trei zile. Primele secții s-au deschis în Extremul Orient al Rusiei, iar la alegeri participă doar formațiuni care susțin majoritatea politicilor președintelui Vladimir Putin și războiul din Ucraina.

Scrutinul parlamentar este primul organizat în Rusia după ce Moscova a trimis trupe în Ucraina, în februarie 2022. Conflictul a provocat de atunci moartea a sute de mii de oameni, potrivit AFP, citată de RNZ. Pentru aceste alegeri au fost înregistrate numai partide care îl susțin pe Vladimir Putin și campania militară desfășurată de Kremlin. Moscova a organizat votul și în teritoriile ocupate din Ucraina.

Partidul „Rusia Unită”, asociat președintelui rus, este așteptat să își mențină poziția dominantă. Scrutinul oferă în același timp Kremlinului posibilitatea de a observa nivelul sprijinului public pentru războiul din Ucraina, într-un an în care efectele conflictului s-au resimțit mai puternic în Rusia.

Alegerile pentru reînnoirea celor 450 de locuri din Duma de Stat se desfășoară până duminică, la ora 20:00, ora României.

Primele secții de votare s-au deschis în Peninsula Kamchatka și în Chukotka, regiuni aflate pe coasta Pacificului. Acestea sunt primele dintre cele 11 fusuri orare ale Rusiei în care alegătorii au fost chemați la urne.

Vladimir Putin se află la conducerea Rusiei din Ajunul Anului Nou din 1999, când a preluat interimar funcția de președinte după demisia lui Boris Elțîn. Formațiunea sa, „Rusia Unită”, domină scena politică rusă de la începutul anilor 2000.

Autoritățile de la Moscova au interzis criticile la adresa invaziei din Ucraina, iar alegerile din Rusia se desfășoară într-un sistem politic strict controlat de Kremlin.

„Rusia Unită” are drept contracandidate formațiuni care susțin majoritatea politicilor lui Putin și războiul din Ucraina. Este vorba despre Partidul Comunist, partidul naționalist LDPR, „Rusia Justă” și „Oameni Noi”.

Partidul „Yabloko”, care a cerut încetarea luptelor, a fost exclus din cursa electorală cu puțin timp înainte de scrutin. Una dintre figurile sale principale, Lev Shlosberg, a fost încarcerat pentru că a criticat războiul.

Apostol, un moscovit în vârstă de 20 de ani, a declarat pentru AFP că „nu vede rostul” să voteze pentru altcineva în afară de Rusia Unită, deoarece aceștia „vor câștiga oricum”.

Scrutinul are loc după mai bine de patru ani de război, într-un context în care autoritățile ruse urmăresc inclusiv atitudinea populației față de continuarea conflictului.

Tatiana Stanovaya, expertă politică rusă stabilită în Franța, a afirmat că Vladimir Putin obișnuiește să își „compare situația politică” cu cea existentă în statele europene.

„Astfel, el poate spune întotdeauna: «Uitați, am avut alegeri. Beneficiez de un sprijin atât de semnificativ din partea rușilor»”, a declarat ea pentru AFP. Experta a vorbit și despre importanța pe care scrutinul o are pentru președintele rus. „Așadar, pentru el este foarte important din punct de vedere personal, emoțional și politic”, a adăugat ea.

Înainte de începerea votului, Vladimir Putin, în vârstă de 73 de ani, le-a cerut rușilor să participe la alegeri. El a legat prezența la urne de mesajul transmis militarilor ruși și de poziția țării în actualul context. Liderul de la Kremlin i-a îndemnat să voteze pentru a le arăta trupelor că „în spatele luptătorilor noștri stau milioane de oameni” și pentru a da un „răspuns comun celor care vor să slăbească Rusia”.

Războiul din Ucraina a afectat puternic relațiile dintre Moscova și Occident. Statele occidentale au impus Rusiei sancțiuni economice ample după declanșarea conflictului.