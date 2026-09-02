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Kremlinul deschide calea unei întâlniri între Putin, Xi și Trump. Când ar putea avea loc

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Kremlinul deschide calea unei întâlniri între Putin, Xi și Trump. Când ar putea avea locPutin, Xi, Trump. Sursa foto: Colaj EVZ
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Din cuprinsul articolului

O posibilă întâlnire între președinții Rusiei, Chinei și Statelor Unite este luată în calcul pentru summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), programat în luna noiembrie, în China. Kremlinul afirmă că Vladimir Putin, Xi Jinping și Donald Trump ar putea avea o reuniune în format trilateral dacă participarea celor trei lideri la eveniment se va confirma.

Putin, Xi și Trump, posibilă întâlnire la Shenzhen. Kremlinul spune că subiectul a fost discutat

Consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat marți că posibilitatea unei întâlniri între Vladimir Putin, Xi Jinping și Donald Trump a fost abordată în contextul viitorului summit APEC.

Întrebat de televiziunea de stat despre posibilitatea organizării unei asemenea reuniuni, Ușakov a răspuns: „Da, această chestiune a fost discutată.”

Scenariul conturat de Kremlin

Oficialul rus a arătat că se așteaptă ca toți cei trei președinți să participe la summitul din noiembrie. În acest scenariu, o întrevedere trilaterală ar putea avea loc în marja reuniunii.

„Şi dacă lucrurile se vor desfăşura aşa cum s-a spus, atunci cei trei vor putea să aibă o întâlnire”, a afirmat el.

Putin și Xi s-au întâlnit la reuniunea Organizației de Cooperare de la Shanghai

Declarațiile lui Iuri Ușakov au fost făcute la Bișkek, capitala Kârgâzstanului, unde Vladimir Putin și Xi Jinping au participat la o reuniune a Organizației de Cooperare de la Shanghai.

Discuțiile privind o eventuală întâlnire Putin-Xi-Trump vin într-un context în care relațiile dintre cele trei mari puteri sunt urmărite îndeaproape, iar summitul APEC ar putea oferi cadrul pentru contacte directe între liderii acestora.

Summitul APEC are loc în noiembrie, în China

Rusia, China și Statele Unite se numără printre cele 21 de economii membre ale APEC. Reuniunea liderilor organizației este programată pentru 18 și 19 noiembrie, la Shenzhen, în China.

Prezența lui Donald Trump la summit nu este însă confirmată în acest moment de administrația americană.

„În acest moment, nu avem nicio informaţie cu privire la participarea preşedintelui Trump la APEC”, a declarat Anna Kelly, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Astfel, o eventuală întâlnire trilaterală între Putin, Xi și Trump depinde, în primul rând, de participarea celor trei lideri la summitul din China.

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