Vladimir Putin a sugerat că elevilor ruși ar trebui să li se explice războiul împotriva Ucrainei printr-o comparație cu un presupus „lanț trofic” în care orci atacă și devorează urși polari, potrivit Meduza.

Declarația a fost făcută sâmbătă, 29 august, în timpul unei întâlniri cu profesori și studenți, organizată înainte de începerea noului an școlar.

Președintele rus a pornit de la relatarea unui profesor din regiunea Belgorod, Dmitri Balanciukov, care povestea despre o călătorie la Polul Nord.

După ce l-a întrebat dacă a văzut urși polari, Putin a legat brusc discuția despre fauna arctică de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Profesorul Dmitri Balanciukov i-a spus lui Putin că a văzut doi urși polari în timpul călătoriei sale. Liderul de la Kremlin a continuat discuția vorbind despre orci.

„Imaginați-vă, chiar acolo, în apropiere, trăiesc orci. Ele mănâncă acești urși ca pe niște peștișori. Pur și simplu sar asupra lor în haită și, bum, îi sfâșie în bucăți”, a spus Putin, potrivit relatărilor publicate de presa rusă și internațională.

Apoi a făcut legătura directă cu invazia rusă în Ucraina.

„Da, acesta este lanțul trofic. Și copiilor trebuie să li se vorbească și despre asta, astfel încât să înțeleagă în ce fel de lume trăim și de ce desfășurăm operațiunea militară specială”, a declarat Putin.

În Rusia, autoritățile continuă să folosească expresia „operațiune militară specială” pentru a desemna invazia la scară largă a Ucrainei, începută în februarie 2022.

Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri organizate înainte de 1 septembrie, Ziua Cunoașterii în Rusia, eveniment care marchează începutul noului an școlar.

Putin s-a întâlnit cu profesori și studenți la Universitatea Pedagogică de Stat din Moscova. În acest context, el a susținut că elevii trebuie să înțeleagă „lumea în care trăiesc”, folosind exemplul comportamentului animalelor din Arctica pentru a face referire la justificarea războiului.

Declarația a fost relatată de Meduza, ANSA, The Kyiv Independent și alte publicații internaționale. Versiuni ale afirmațiilor au apărut și în presa de stat sau apropiată autorităților ruse.

Putin a mai folosit în trecut metafore legate de urși pentru a vorbi despre poziția Rusiei în raport cu Occidentul. În 2014, după anexarea Crimeei, liderul rus compara Rusia cu un urs pe care alte state ar încerca să îl „pună în lanț”.

De această dată, comparația a avut ca punct de plecare presupusul atac al unor orci asupra urșilor polari. Putin a prezentat această imagine drept un exemplu de „lanț trofic” care ar trebui explicat copiilor pentru ca aceștia să înțeleagă motivele invocate de Kremlin pentru continuarea războiului.

Afirmația a atras atenția presei internaționale tocmai prin asocierea directă făcută între o discuție despre fauna arctică și justificarea politică a războiului din Ucraina.

Rusia a declanșat invazia la scară largă a Ucrainei la 24 februarie 2022. Conflictul continuă și în 2026, iar autoritățile de la Moscova prezintă în continuare operațiunea militară drept o acțiune justificată de interesele de securitate ale Rusiei.

În intervenția sa din 29 august, Putin a adăugat acum o nouă metaforă la discursul public al Kremlinului: aceea a unui „lanț trofic” în care animalele mai puternice atacă alte animale.