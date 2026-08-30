International

Putin, fabulă cu orci și urși polari pentru a justifica războiul din Ucraina: Așa este lanțul trofic

Comentează știrea
Putin, fabulă cu orci și urși polari pentru a justifica războiul din Ucraina: Așa este lanțul troficVladimir Putin / sursa foto: ChatGPT
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Vladimir Putin a sugerat că elevilor ruși ar trebui să li se explice războiul împotriva Ucrainei printr-o comparație cu un presupus „lanț trofic” în care orci atacă și devorează urși polari, potrivit Meduza.

Declarația a fost făcută sâmbătă, 29 august, în timpul unei întâlniri cu profesori și studenți, organizată înainte de începerea noului an școlar.

Președintele rus a pornit de la relatarea unui profesor din regiunea Belgorod, Dmitri Balanciukov, care povestea despre o călătorie la Polul Nord.

După ce l-a întrebat dacă a văzut urși polari, Putin a legat brusc discuția despre fauna arctică de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

De la o excursie la Polul Nord la războiul din Ucraina

Profesorul Dmitri Balanciukov i-a spus lui Putin că a văzut doi urși polari în timpul călătoriei sale. Liderul de la Kremlin a continuat discuția vorbind despre orci.

„Imaginați-vă, chiar acolo, în apropiere, trăiesc orci. Ele mănâncă acești urși ca pe niște peștișori. Pur și simplu sar asupra lor în haită și, bum, îi sfâșie în bucăți”, a spus Putin, potrivit relatărilor publicate de presa rusă și internațională.

razboi Rusia Ucraina

razboi Rusia Ucraina / sursa foto: dreamstime.com

Apoi a făcut legătura directă cu invazia rusă în Ucraina.

„Da, acesta este lanțul trofic. Și copiilor trebuie să li se vorbească și despre asta, astfel încât să înțeleagă în ce fel de lume trăim și de ce desfășurăm operațiunea militară specială”, a declarat Putin.

În Rusia, autoritățile continuă să folosească expresia „operațiune militară specială” pentru a desemna invazia la scară largă a Ucrainei, începută în februarie 2022.

Declarația, făcută înainte de începerea noului an școlar

Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri organizate înainte de 1 septembrie, Ziua Cunoașterii în Rusia, eveniment care marchează începutul noului an școlar.

Putin s-a întâlnit cu profesori și studenți la Universitatea Pedagogică de Stat din Moscova. În acest context, el a susținut că elevii trebuie să înțeleagă „lumea în care trăiesc”, folosind exemplul comportamentului animalelor din Arctica pentru a face referire la justificarea războiului.

Declarația a fost relatată de Meduza, ANSA, The Kyiv Independent și alte publicații internaționale. Versiuni ale afirmațiilor au apărut și în presa de stat sau apropiată autorităților ruse.

O nouă comparație folosită de Putin în discursul despre război

Putin a mai folosit în trecut metafore legate de urși pentru a vorbi despre poziția Rusiei în raport cu Occidentul. În 2014, după anexarea Crimeei, liderul rus compara Rusia cu un urs pe care alte state ar încerca să îl „pună în lanț”.

De această dată, comparația a avut ca punct de plecare presupusul atac al unor orci asupra urșilor polari. Putin a prezentat această imagine drept un exemplu de „lanț trofic” care ar trebui explicat copiilor pentru ca aceștia să înțeleagă motivele invocate de Kremlin pentru continuarea războiului.

Afirmația a atras atenția presei internaționale tocmai prin asocierea directă făcută între o discuție despre fauna arctică și justificarea politică a războiului din Ucraina.

Declarația vine într-un context în care Rusia continuă războiul

Rusia a declanșat invazia la scară largă a Ucrainei la 24 februarie 2022. Conflictul continuă și în 2026, iar autoritățile de la Moscova prezintă în continuare operațiunea militară drept o acțiune justificată de interesele de securitate ale Rusiei.

În intervenția sa din 29 august, Putin a adăugat acum o nouă metaforă la discursul public al Kremlinului: aceea a unui „lanț trofic” în care animalele mai puternice atacă alte animale.

Stiri calde

23:49 - A murit Anca Pandrea. Actrița avea 80 de ani

23:42 - Noua demonstrație de forță a lui Putin și Xi. Rusia și China, împreună înaintea summitului OCS

23:31 - Cutremur în Vrancea, luni seara. Un alt seism a avut loc dimineață

23:20 - Balonul de Aur 2026 va avea o ediție specială. Când vor fi anunțați nominalizații

23:09 - Viorica Dăncilă: Și eu am crezut că domnul Bolojan va fi un premier bun

23:00 - Rapid și Universitatea Craiova au încheiat la egalitate în Giulești. Clasamentul după etapa a șaptea

HAI România!

Rusia ar putea trece la o strategie mai agresivă. Adrian Severin, scenariu sumbru despre noua etapă a războiului

Rusia ar putea trece la o strategie mai agresivă. Adrian Severin, scenariu sumbru despre noua etapă a războiului

Cazul Lucian Pahonțu: A tras sau nu la Revoluția din 1989?

Cazul Lucian Pahonțu: A tras sau nu la Revoluția din 1989?

Adrian Severin dezvăluie miza vizitei șefului CIA la Moscova. Cum ar fi încercat să schimbe ecuația războiului

Adrian Severin dezvăluie miza vizitei șefului CIA la Moscova. Cum ar fi încercat să schimbe ecuația războiului

Proiecte speciale