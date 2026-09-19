Rusia se plânge că Ucraina îi distruge democrația, în ziua alegerilor

Rusia acuză Ucraina că încearcă să interfereze în alegerile parlamentare, în timp ce autoritățile de la Moscova au raportat mai multe atacuri informatice asupra sistemelor de vot și comunicațiilor în cea de-a doua zi a scrutinului, transmite Reuters.

Președintele Vladimir Putin a lansat acuzația fără să prezinte dovezi publice, iar autoritățile electorale susțin că atacurile informatice au fost respinse.

Alegerile parlamentare din Rusia se desfășoară între 18 și 20 septembrie, iar incidentul cel mai important raportat sâmbătă a vizat sistemul de vot electronic din Moscova. Potrivit șefei Comisiei Electorale Centrale, Ella Pamfilova, infrastructura digitală a capitalei a fost supusă unui atac puternic în timpul nopții, însă votarea a continuat.

Vladimir Putin a afirmat vineri că Ucraina încearcă să interfereze în procesul electoral din Rusia. Declarația a fost făcută în contextul alegerilor parlamentare și al războiului dintre cele două țări.

„Conducerea ucraineană nu se grăbește să organizeze alegeri, după cum știți, dar încearcă, de asemenea, să interfereze cu noi”, a declarat Putin, potrivit Reuters. Liderul de la Kremlin nu a prezentat însă dovezi care să susțină acuzația privind implicarea Ucrainei în alegerile ruse.

Afirmațiile președintelui rus au venit în prima zi a unui scrutin care se desfășoară timp de trei zile. Kremlinul urmărește să prezinte rezultatul alegerilor drept o expresie a sprijinului populației pentru politicile lui Putin, inclusiv pentru continuarea războiului din Ucraina.

Sâmbătă, Ella Pamfilova a anunțat că sistemul de vot electronic din Moscova a fost ținta unei serii de atacuri informatice.

Potrivit șefei Comisiei Electorale Centrale, atacul a fost „foarte puternic” și a continuat pe parcursul zilei. Ea a susținut că specialiștii au reușit să respingă atacurile și că sistemul electoral a continuat să funcționeze.

Interfax a relatat că Pamfilova a descris atacurile drept tentative coordonate de a perturba funcționarea normală a sistemului și de a exercita presiuni asupra procesului electoral din capitală.

Autoritățile ruse nu au prezentat, în informațiile disponibile public, date tehnice care să stabilească cine s-a aflat în spatele atacurilor informatice asupra sistemului de vot.

Un al doilea incident a fost raportat în Extremul Orient al Rusiei. Ministerul rus al Dezvoltării Digitale a anunțat o tentativă de sabotaj asupra unor linii de comunicații.

Potrivit autorităților, tentativa a fost dejucată, iar comunicațiile au fost restabilite integral. Nu au fost oferite informații care să demonstreze că acest incident a fost coordonat cu atacul asupra sistemului de vot din Moscova.

Astfel, în timpul scrutinului au fost raportate incidente care au vizat atât infrastructura electorală digitală, cât și infrastructura de comunicații. Autoritățile ruse susțin că niciunul dintre aceste atacuri nu a împiedicat desfășurarea votului.

Scrutinul parlamentar din 2026 este primul de acest tip organizat în Rusia după invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022. Peste 111 milioane de alegători sunt eligibili să voteze, iar votul online este disponibil în cadrul procesului electoral.

În același timp, participarea opoziției la alegeri este puternic limitată. Reuters relatează că majoritatea candidaților care s-au pronunțat împotriva războiului nu au fost autorizați să candideze.

Ucraina contestă scrutinul organizat de Rusia și îl califică drept nelegitim în teritoriile ucrainene ocupate de Moscova. În paralel, Kievul susține că organizarea alegerilor prezidențiale ucrainene nu este posibilă în condițiile actuale de război și ale regimului juridic instituit după invazia rusă.

Deocamdată, informațiile privind atacurile informatice provin în principal de la autoritățile ruse și de la presa de stat, fiind preluate de Reuters. Nu există, în informațiile publice citate, dovezi independente care să confirme că Ucraina s-a aflat în spatele atacurilor asupra sistemului de vot.

Scrutinul parlamentar continuă până duminică, 20 septembrie. După închiderea urnelor, rezultatele vor fi centralizate de autoritățile electorale ruse