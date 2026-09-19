Sport

Detaliu surprinzător în SuperLiga. Trei dintre primele patru echipe au antrenori portughezi

Detaliu surprinzător în SuperLiga. Trei dintre primele patru echipe au antrenori portugheziSuperliga. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

SuperLiga oferă, după primele nouă etape ale sezonului 2026-2027, un detaliu statistic mai puțin obișnuit: trei dintre primele patru echipe din clasament sunt pregătite de antrenori portughezi.

Echipe românești cu antrenori protughezi

Dinamo, Universitatea Craiova și Petrolul au ales tehnicieni din Portugalia, în timp ce Rapid este singura formație din grupul fruntaș pregătită de un antrenor român.

Înaintea etapei a 10-a, Dinamo ocupa primul loc, cu 20 de puncte, urmată de Rapid, cu 18 puncte. Universitatea Craiova era pe poziția a treia, cu 17 puncte, iar Petrolul completa primele patru, cu 16 puncte.

Nuno Campos, lider cu Dinamo

Nuno Campos, în vârstă de 51 de ani, a preluat-o pe Dinamo în această vară, după despărțirea clubului de croatul Zeljko Kopic. Portughezul a fost adus pentru a continua proiectul început de fostul tehnician, după sezonul în care echipa din Ștefan cel Mare a încheiat campionatul pe locul al patrulea.

Startul de sezon a fost unul solid pentru Dinamo. După nouă etape, formația bucureșteană avea șase victorii, două remize și o singură înfrângere.

Filipe Coelho

Filipe Coelho. Sursă foto: Facebook

Campioana, pregătită tot de un portughez

Universitatea Craiova îl are pe banca tehnică pe Filipe Coelho. Portughezul a preluat echipa după plecarea lui Mirel Rădoi și a reușit să câștige titlul în sezonul precedent, în primul său mandat ca antrenor principal. Craiova și-a adjudecat, totodată, și Cupa României.

Oltenii au început noua stagiune cu cinci victorii, două egaluri și două înfrângeri, iar după nouă etape ocupau locul al treilea.

Ricardo Sousa, surpriza de la Petrolul

Al treilea portughez din fruntea SuperLigii este Ricardo Sousa, tehnicianul în vârstă de 47 de ani instalat în această vară la Petrolul Ploiești.

Prahovenii au avut un start peste așteptări și au ajuns pe locul al patrulea, cu 16 puncte după primele nouă etape. Sousa a fost desemnat de Liga Profesionistă de Fotbal antrenorul etapei a noua, după remiza obținută de Petrolul pe terenul FCSB.

Singurul antrenor român din primele patru echipe este Daniel Pancu, tehnicianul Rapidului, formație aflată pe locul secund.

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