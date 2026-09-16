FCSB ar putea ajunge din nou la o colaborare cu Edi Iordănescu. Gigi Becali a dezvăluit că a discutat cu fostul selecționer despre revenirea pe banca echipei, în contextul în care actualul antrenor, Marius Baciu, are postul în pericol după rezultatele din ultima perioadă.

Iordănescu ar fi dispus să revină laFCSB numai dacă va avea control asupra deciziilor tehnice, iar condițiile colaborării ar urma să fie consemnate în contract.

Patronul FCSB a povestit că întâlnirea cu Edi Iordănescu a fost una întâmplătoare. Discuția a ajuns însă rapid la posibilitatea ca antrenorul să revină la echipă.

„M-am întâlnit cu Edi la mine, la biserică. Mi-a zis: «Sunt șomer». I-am zis: «Nu-ți dau niciun ban, vii un an și antrenezi echipa. Nu-ți dau niciun ban și îți dau dublu la performanță. Tu cât ceri, eu îți dau dublu».

Și el decide tot. Dacă cere 25.000 pe lună, atunci îi dau dublu, plus prime de performanță la final.

Dacă mi-am dat cuvântul, așa fac. Am spus și gata. Nu am voie să-mi calc cuvântul, pentru că așa am fost educat și crescut. Dreptatea trebuie să fie”, a declarat Gigi Becali.

Potrivit Digi Sport, Iordănescu ar fi interesat de revenirea la FCSB, însă ar fi cerut ca înțelegerea să stabilească explicit faptul că el va lua deciziile din punct de vedere tehnic.

Antrenorul ar fi solicitat, de asemenea, ca prevederile convenite să fie puse în scris și garantate, astfel încât condițiile colaborării să nu poată fi schimbate ulterior.

Discuțiile despre o posibilă schimbare pe banca FCSB apar după ce echipa a ajuns pe locul 7 în SuperLigă. Remiza cu Petrolul a lăsat formația la opt puncte de liderul Dinamo.

Marius Baciu are nevoie de o victorie în derby-ul cu Universitatea Craiova, programat sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 20:30, pe stadionul Ion Oblemenco. Chiar și în cazul unui succes, însă, continuitatea sa pe banca FCSB nu este sigură.

Edi Iordănescu a mai antrenat FCSB în perioada august-noiembrie 2021. Mandatul său a cuprins 12 meciuri oficiale, în care echipa a obținut opt victorii, două remize și două înfrângeri. Una dintre înfrângeri a fost consemnată la „masa verde”, în Cupa României.

FCSB ocupa locul secund în campionat la momentul despărțirii, iar rezultatele echipei erau favorabile. Colaborarea s-a încheiat însă pe fondul neînțelegerilor dintre Iordănescu și Gigi Becali privind implicarea patronului în deciziile tehnice.

Contractul antrenorului prevedea atunci un salariu lunar de 15.000 de euro, o primă de 100.000 de euro pentru câștigarea titlului și o clauză de 500.000 de euro în cazul demiterii. Înțelegerea era valabilă până la finalul sezonului 2021-2022. După despărțire, Edi Iordănescu nu a solicitat plata clauzei de reziliere de 500.000 de euro.