Usha Vance, soția vicepreședintelui american JD Vance, s-a dezechilibrat luni, 5 octombrie, în timp ce cobora scările unui elicopter la Joint Base Andrews, în Maryland, avându-l pe fiul său de nouă săptămâni, Alec Neel Vance, prins într-un marsupiu, potrivit New York Post.

Ea a reușit să-și recapete rapid echilibrul și să continue deplasarea, fără ca incidentul să aibă consecințe raportate asupra ei sau a copilului.

Momentul a fost surprins de camerele de filmare și a avut loc în timp ce familia Vance se pregătea să plece spre Alaska. JD Vance urma să participe la un eveniment electoral în Fairbanks, unde îl sprijină pe senatorul republican Dan Sullivan în cursa pentru realegere din alegerile intermediare americane.

Imaginile de la Joint Base Andrews o arată pe Usha Vance coborând treptele elicopterului cu Alec Neel Vance fixat în partea din față a corpului, într-un marsupiu pentru bebeluși. Ea avea o mână pe balustradă, iar în cealaltă ținea geanta pentru copil.

În apropierea ultimelor trepte, Usha Vance pare să fi ratat un pas și își pierde pentru scurt timp echilibrul. Ea se prinde rapid de balustradă și reușește să se stabilizeze. La scurt timp după incident, este văzută zâmbind și verificându-și copilul.

Vicepreședintele JD Vance a coborât ulterior din elicopter, având-o în brațe pe fiica lor de patru ani, Mirabel. Familia s-a îndreptat apoi către Air Force Two pentru călătoria spre Alaska.

Nu au fost raportate răni în urma incidentului.

Călătoria are loc în contextul campaniei republicane înaintea alegerilor pentru Congres din 3 noiembrie. JD Vance urma să participe la un miting al Partidului Republican din Fairbanks pentru a-l susține pe senatorul Dan Sullivan.

Înainte de plecare, vicepreședintele a declarat că soția sa și doi dintre copiii lor îl însoțesc în Alaska. El a precizat că aceasta este cea de-a 50-a și ultima dintre statele americane vizitate de Usha Vance.

Vance a făcut și o referire la dificultățile logistice ale unei călătorii atât de lungi cu un nou-născut. Potrivit declarațiilor sale relatate de presa americană, zborul către Alaska urma să dureze aproximativ șapte ore și jumătate, iar copilul avea doar nouă săptămâni.

Usha Vance nearly had a very dangerous fall while holding her 2-month-old and a large leather diaper bag. Why did nobody, including her husband, help her? https://t.co/bzJodvxA7J — MeidasTouch (@MeidasTouch) October 5, 2026

Deplasarea are și o miză politică. Dan Sullivan se află într-o cursă strânsă pentru Senat împotriva fostei reprezentante democrate Mary Peltola, iar Alaska este una dintre țintele vizate de republicani în campania pentru alegerile intermediare. Reuters a relatat că vizita lui Vance coincide și cu anunțuri privind investiții federale în infrastructura energetică din Alaska.

Alec Neel Vance este al patrulea copil al lui JD și Usha Vance. Băiatul s-a născut pe 19 iulie 2026, la Walter Reed National Military Medical Center din Bethesda, Maryland. Anunțul nașterii a fost făcut de vicepreședinte și de soția sa.

Nașterea a avut o semnificație istorică. Alec este primul copil născut unui vicepreședinte american aflat în funcție în mai bine de 150 de ani. Precedentul datează din 1870, când Schuyler Colfax ocupa funcția de vicepreședinte al Statelor Unite.

Alec li s-a alăturat fraților săi mai mari, Ewan, Vivek și Mirabel.

Momentul de la Joint Base Andrews a fost preluat de mai multe publicații după ce imaginile au circulat online. Relatările disponibile indică faptul că dezechilibrul a fost de scurtă durată, iar Usha Vance a reușit să rămână în picioare și să continue deplasarea.

Imaginile au atras atenția în principal din cauza faptului că nou-născutul era prins de corpul mamei în momentul în care aceasta s-a dezechilibrat. Nu există însă informații publice că bebelușul ar fi fost rănit.