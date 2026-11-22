O fostă doctoriță din China a născut o fetiță la 67 de ani, în octombrie 2019, după o sarcină despre care familia a susținut că a fost obținută natural, fără fertilizare in vitro, potrivit CCTV. Cazul a fost raportat de presa internațională după nașterea care a avut loc la un spital din Zaozhuang, provincia Shandong, și a atras atenția prin vârsta neobișnuită a mamei.

Femeia, identificată în relatările presei prin numele de familie Tian, a adus pe lume copilul prin cezariană, la Spitalul de Maternitate și Sănătate a Copilului din Zaozhuang, unitate medicală în care lucrase înainte de pensionare. Fetița a primit numele Tianci, tradus prin „darul cerului”. Potrivit relatărilor din 2019, copilul a avut o greutate de 2,56 kilograme la naștere.

Potrivit relatărilor publicate la momentul respectiv, Tian a aflat că era însărcinată în timpul unui control medical. Femeia ar fi declarat presei locale că nu și-a dorit inițial sarcina, descoperită în mod neașteptat.

Informațiile apărute în presa internațională au prezentat mai multe detalii despre circumstanțele concepției. Unele relatări, bazate pe declarațiile reprezentanților spitalului și pe informații difuzate de televiziunea de stat CCTV, au indicat că femeia ar fi folosit tratamente tradiționale chinezești. Familia a susținut însă că sarcina a fost concepută natural, fără proceduri de fertilizare in vitro.

Medicul Liu Wencheng, implicat în naștere, a declarat pentru CCTV că intervenția a presupus riscuri importante, având în vedere vârsta pacientei și complicațiile asociate unei sarcini la 67 de ani. Potrivit relatărilor preluate de CNN, medicii au observat în timpul operației că ovarele femeii aveau un aspect pe care l-au comparat cu cel al unei persoane de aproximativ 40 de ani.

Această observație medicală a fost relatată în cazul particular al pacientei și nu reprezintă o regulă privind fertilitatea femeilor la vârste înaintate. Sarcinile după menopauză sunt extrem de rare în absența intervențiilor de reproducere asistată, iar cazul nu trebuie interpretat drept o posibilitate obișnuită.

Soțul femeii, în vârstă de 68 de ani la momentul nașterii, a declarat presei chineze că fetița reprezintă un dar primit de la cer. Numele Tianci, ales pentru copil, are aceeași semnificație.

Cazul a generat și discuții în mediul online din China, inclusiv privind responsabilitatea părinților de vârste înaintate și dificultățile pe care le poate presupune creșterea unui copil în astfel de condiții. Cuplul avea deja copii adulți.

În 2025, South China Morning Post a revenit asupra poveștii, relatând că părinții continuau să o crească pe Tianci, care avea atunci cinci ani.

Nașterea din octombrie 2019 rămâne un caz neobișnuit relatat pe scară largă de presa internațională, însă informațiile privind concepția naturală provin în principal din declarațiile familiei și din relatările presei, fără o confirmare medicală independentă publică a tuturor circumstanțelor.