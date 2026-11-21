După ce a reușit să aducă pe Pământ primele mostre de pe fața ascunsă a Lunii, China își îndreaptă atenția către sistemul solar extern. Administrația Spațială Națională din China (CNSA) a lansat oficial apelul pentru dezvoltarea instrumentelor științifice ale viitoarei misiuni Tianwen-4, un proiect ambițios care vizează prima aterizare din istorie pe Callisto, unul dintre cei patru mari sateliți ai lui Jupiter.

Potrivit documentației publicate de agenția spațială chineză, arhitectura misiunii Tianwen-4 va include atât o sondă orbitală, cât și un modul de aterizare (lander). Scopul principal este studierea mediului și explorarea directă a suprafeței înghețate a lui Callisto, un corp ceresc pe care nicio navă spațială nu a mai coborât vreodată.

Pentru a descifra secretele acestei luni îndepărtate, modulul de aterizare va fi echipat cu două instrumente esențiale:

Descoperit în anul 1610 de astronomul Galileo Galilei, Callisto este al doilea cel mai mare satelit natural al lui Jupiter din cei patru, după Ganymede. Cu un diametru de aproximativ 4.820 de kilometri, dimensiunea sa este comparabilă cu cea a planetei Mercur. Suprafața sa, estimată la o vechime de circa patru miliarde de ani, are cele mai multe cratere din întregul Sistem Solar, păstrând o arhivă geologică nealterată din primele etape ale formării planetelor.

Spre deosebire de Europa sau Ganymede — unde dovezile privind existența unor oceane subterane sunt deja solide —, Callisto rămâne o enigmă pentru astronomi. Datele colectate de sonda Galileo a NASA în anii 1990 au indicat anomalii magnetice compatibile cu prezența unui strat de apă sărată sub crusta sa înghețată, însă structura sa internă, posibil un amestec neomogen de gheață și rocă, nu a fost încă confirmată cu certitudine. Confirmarea unui rezervor de apă lichidă de către Tianwen-4 ar reprezenta un reper major în evaluarea potențialului de locuibilitate al lumilor înghețate din Sistemul Solar.

Deși satelitul Europa este considerat principala țintă în căutarea vieții extraterestre, orbita sa apropiată de Jupiter îl plasează într-o zonă cu radiații extrem de intense, capabile să distrugă rapid componentele electronice ale unei sonde.

Callisto, fiind situat mult mai departe de gigantul gazos, orbitează în afara celor mai periculoase centuri de radiații ale lui Jupiter, oferind un mediu mult mai puțin ostil pentru echipamentele științifice. În plus, gravitația sa mai redusă facilitează manevrele complexe de coborâre și aterizare.

Misiunea Tianwen-4 se înscrie într-un val global de explorare a sistemului jovian, alături de misiunea europeană JUICE (lansată în 2023) și sonda americană Europa Clipper (lansată în octombrie 2024, cu sosire estimată în 2030). Dacă proiectul chinez își va atinge obiectivele, Callisto va deveni următoarea frontieră majoră a explorării robotice dincolo de centura de asteroizi.