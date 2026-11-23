Nicolae Ceaușescu a avut la dispoziție un tren special, construit în România pentru deplasările sale. Proiectul a fost decis în 1968 și prevedea realizarea unei garnituri de 21 de vagoane, număr redus ulterior la 15. Documente publicate de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) arată că realizarea trenului a fost întârziată de probleme tehnice, greșeli de proiectare și echipamente defecte. Rapoartele întocmite de Securitate consemnau inclusiv infiltrații de apă, instalații zgomotoase, pierderi de combustibil, defecțiuni electrice și probleme la suspensia vagoanelor.

Deși ideologia comunistă promova o societate egalitară, membrii conducerii partidului și statului beneficiau de condiții de viață care depășeau cu mult posibilitățile oamenilor obișnuiți. Printre privilegiile elitei comuniste se numărau vilele de protocol, personalul de servire, mobilierul de lux și automobilele.

Nici deplasările conducătorilor comuniști nu făceau excepție. Gheorghe Gheorghiu-Dej și Nicolae Ceaușescu au folosit în călătoriile lor fostul tren regal, în pofida criticilor pe care regimul comunist le adresa monarhiei.

În 1968 s-a luat însă decizia construirii unui tren special destinat lui Nicolae Ceaușescu. Proiectul prevedea inițial un parc de 21 de vagoane cu destinație specială, numărul fiind redus la 15 în 1972.

Potrivit documentelor, la 20 mai 1974, garnitura era prevăzută cu următoarea configurație:

-două vagoane uzină;

-două vagoane salon V și V/A;

-un vagon salon IV/A;

-două vagoane salon II/2 și II/1;

-un vagon salon sufragerie;

-un vagon bucătărie-frigider;

-două vagoane salon III/A 1 și III/A 2;

-un vagon salon VII/A;

-un vagon restaurant;

-un vagon pentru transportul automobilelor;

-un vagon pentru transmisiuni.

Din considerente economice și de imagine, autoritățile au decis ca vagoanele să fie fabricate la Întreprinderea de Vagoane Arad, iar echipamentele necesare să fie realizate în mai multe întreprinderi românești.

Proiectul a presupus însă o muncă dificilă, deoarece specialiștii și muncitorii din țară nu aveau experiență în construirea unui asemenea tren.

În perioada 1968-1970 au fost realizate studii tehnico-economice, activități de cercetare, documentare și proiectare, după care a început fabricarea propriu-zisă a vagoanelor speciale.

Termenul inițial de finalizare era sfârșitul anului 1973. Trenul ar fi fost pus în funcțiune abia în 1982, însă această informație nu rezultă din dosarul analizat de CNSAS, ale cărui ultime documente sunt datate 1977.

Documentele arată că fabricarea garniturii a fost însoțită de probleme repetate. În timpul probelor tehnologice au fost descoperite greșeli de proiectare, componente defecte sau de calitate slabă și deficiențe în execuția lucrărilor.

Rapoartele Securității menționau atât probleme care afectau confortul pasagerilor, precum instalațiile de climatizare și iluminat defecte, infiltrațiile de apă, zgomotele sau mobilierul deteriorat, cât și defecțiuni care puteau pune în pericol siguranța călătorilor.

Printre acestea se aflau echipamente electrice insuficient izolate și nereguli la roți, boghiuri și tampoane.

Un document din decembrie 1977 consemnează inclusiv o improvizație folosită pentru a ascunde o scurgere de ulei. Pentru că problema nu fusese remediată, inginerul le-ar fi cerut muncitorilor să confecționeze o unealtă dintr-o sârmă pe care era înfășurată o cârpă. Aceasta era folosită pentru ștergerea discretă a uleiului scurs, astfel încât defecțiunea să nu fie observată la verificările efectuate de Controlul Tehnic de Calitate (C.T.C.) și Serviciul de Transporturi Speciale (S.T.S.).

Un document din 1975, inclus în dosarul CNSAS D 0014703, format din trei volume, cuprinde o listă amplă de probleme identificate în timpul misiunilor și probelor efectuate cu „Trenul Guvernamental”.

Nota prezintă separat defecțiunile și lucrările care trebuiau executate pentru remedierea acestora, în fiecare vagon.

-Pompa de apă a hidroforului pornea prea des din cauza presostatului defect.

-Prin partea inferioară a pivoților ușilor laterale pătrundea zăpadă.

-În cabina de bagaje, pe la geamurile din apropierea ușilor laterale, intra apă.

-Indicatorul rezervorului de apă de 500 de litri era defect.

-Sistemul regulatorului generatorului de tensiune nu funcționa.

-Garniturile exterioare de etanșare ale geamurilor erau deteriorate.

-Perdelele nu erau corespunzătoare, deoarece nu se suprapuneau una peste cealaltă.

-Existau pierderi de motorină la conducta de retur și la majoritatea îmbinărilor din fontă.

-Era necesară confecționarea unui dulap pentru materialele destinate motoarelor, a unuia pentru materialele igienico-sanitare și a unui panou pentru scule.

-La spălător trebuia montată o săpunieră obișnuită, în locul celei pentru săpun lichid.

-Erau necesare cinci scaune pliante.

-Bateriile de acumulatori folosite pentru pornirea motoarelor erau defecte.

-Nu exista rezervă de ulei pentru motor, fiind necesară aprovizionarea.

-Compartimentele de la pereții perforați pentru conductele caloriferului trebuiau etanșate, deoarece prin acele spații ventilatorul motorului absorbea căldura.

-La rezervorul de motorină de 2.500 de litri trebuiau montate conducte de aerisire cu diametru mai mare. Alimentarea se făcea sub presiune, iar evacuarea dificilă a aerului provoca pocnituri în rezervor.

-La același rezervor au fost observate scurgeri de motorină pe la simeringurile plutitorului.

-Arcul mecanismului interior al ușii laterale cu yală era rupt.

-Vagonul trebuia dotat cu 20 de metri de furtun cu diametrul de 20 mm pentru alimentarea uzinei de la locomotiva diesel.

-În timpul misiunii s-au ars trei convertizoare de 40 W și unul de 20 W.

-Sistemul de încărcare regulator-generator s-a defectat în timpul misiunii.

-Agregatul AV-00 era defect.

-Pompele instalației de încărcare cu AV00 nu funcționau.

-Iluminatul cabinei însoțitorului suitei era defect.

-Pompele de apă Kama, atât cea de 220 V, cât și cea de 24 V, produceau zgomote puternice.

-Instalația de climatizare făcea zgomot în timpul funcționării.

-Numărul geamurilor mobile din cabină era considerat insuficient.

-În salonaș și pe culoar se auzeau scârțâituri în timpul mersului.

-Masa din salonaș îngreuna trecerea.

-Încuietorile dulapurilor pentru haine erau defecte.

-În cabine trebuia prevăzut câte un scaun de tip taburet.

-Ușile de intercomunicație se defectaseră în timpul mersului.

-Tapetul deteriorat din prima cabină și de pe culoar trebuia reparat.

-Plăcuțele metalice de la încuietorile ușilor cabinelor ieșeau în afară.

-Încuietoarea dulapului tabloului Stone era defectă.

-În cabina a doua intra apă de ploaie prin aerisirea din tavan.

-Comutatorul electric din salonaș era defect.

-Dopul de la scurgerea cuvetei din toaleta de la capătul frontal rămăsese blocat.

-Fișa de înaltă tensiune de la AV00 era deteriorată.

-Fișa de înaltă tensiune de la AV00 prezenta fisuri.

-Prin aerisirile din plafoanele ambelor băi se scurgea murdărie în bideuri.

-Teletermometrul nu indica temperatura corect, iar amplasarea sa în cabina însoțitorului suitei era considerată nepotrivită. Documentul propunea montarea unui alt aparat la tabloul de comandă al climatizării.

-Tabloul de comandă al climatizării trebuia mutat, deoarece era amplasat lângă ușa dormitorului D1 și producea zgomot în timpul funcționării.

-Tablourile serviciilor auxiliare și IFA trebuiau relocate, deoarece zgomotele produse deranjau ocupanții.

-Era necesară montarea unui teletermometru și la tabloul de climatizare, de unde se controla instalația. Indicatorul existent urma să rămână în cabina însoțitorilor suitei.

-Pompele de apă Kama produceau zgomot și se propunea mutarea lor din zona de sub dormitoarele principale.

-În salonaș, masa existentă trebuia înlocuită cu o masă de birou.

-În băi trebuiau montate măsuțe rabatabile lângă cuvete, pentru trusele de bărbierit.

-Tot în băi erau necesari suporți pentru sticlele de alcool.

-Întrerupătorul de iluminat al buduarului trebuia mutat din culoar în cabina buduar.

-Ușile de intercomunicație se defectaseră în timpul mersului.

-Geamurile mobile nu erau compatibile cu butonii de fixare utilizați. Se propunea înlocuirea sistemului cu unul asemănător celui de la vagoanele din parcul E.T.S.

-Etajera de sub oglinda băii D1 era crăpată.

-Capul robinetului de la cuveta din baia D1 era crăpat.

-Oficiul existent era considerat inutil la acest vagon, iar documentul propunea transformarea spațiului într-o cabină pentru bagaje, de care era nevoie.

-Toate perdelele erau încrețite și aveau un aspect neplăcut.

-Suspensia era necorespunzătoare, cu mișcări longitudinale și transversale, fiind necesară revizuirea acesteia.

-Capacul abajurului de la lampa fluorescentă din partea frontală, la capătul cu frâna de mână, era zgâriat.

-Saltelele din ambele dormitoare și tapițeria paturilor erau pătate.

-Paturile erau prea înguste, iar noptierele incomod amplasate.

-Ventilatoarele instalațiilor de climatizare produceau zgomot și curenți de aer.

-Burdufurile dintre vagoane nu erau etanșe, permițând pătrunderea zăpezii în timpul mersului.

-Mochetele din cabine erau necorespunzătoare, fiind propusă înlocuirea lor cu unele cu motive decorative.

-Vagonul pierdea apă pe la gurile de alimentare, existând riscul înghețului.

-În cabine trebuiau montați suporți pentru sticle și termosuri, după modelul celor de la vagonul 10 din parcul existent.

-Fișa de înaltă tensiune AV00 era deteriorată.

-Pe culoar trebuiau montați opritori pentru fixarea ușilor.

-Era necesară instalarea unor cuiere în părțile frontale, în oficiu și în cabina însoțitorilor suitei.

-Încuietorile dulapurilor pentru haine erau defecte.

-Sistemul de climatizare producea zgomot și curenți de aer în timpul funcționării.

-Chiar dacă instalația de climatizare nu funcționa, în partea inferioară a vagonului se simțea un curent de aer.

-Era necesară montarea unui teletermometru în spațiul tehnic, pentru verificarea temperaturii din vagon.

-La capetele frontale se simțea un curent de aer puternic, iar temperatura era mult mai scăzută decât în salon și sufragerie.

-Prin partea superioară a spațiului dintre burdufuri pătrundeau apă și zăpadă, care treceau prin prelata existentă.

-Sistemul de manevrare a geamurilor mobile era incomod din cauza butonilor de fixare.

-Aparatura electrică montată în vagon producea zgomote deranjante în timpul funcționării.

-Covoarele existente nu erau corespunzătoare.

-Convertizoarele lămpilor fluorescente produceau zgomot.

-Sistemul de radioficare nu funcționa corespunzător, deoarece posturile de pe canale diferite se suprapuneau.

-În spațiul tehnic trebuiau instalate două scaune rabatabile.

-Ușile de intercomunicație se defectaseră în timpul mersului.

-Pe tabloul de iluminat existau poziții ale comutatoarelor fără rol funcțional, care derutau personalul. -Documentul oferea drept exemplu poziția „automat”.

-În timpul funcționării se defectaseră cordoanele de legătură ale magnetofonului, acestea fiind înlocuite cu cele de la aparatul de radio.

-Era necesară găsirea unei soluții mai practice pentru amplasarea aparatului electronic, deoarece spațiul avea un aspect considerat prea tehnic.

-Se propunea ca ușile de la intrarea în sufragerie și salon să fie pline pe toată suprafața. Fantele din partea inferioară permiteau formarea curenților de aer.

-Era nevoie de o soluție pentru montarea unei scări rabatabile, deoarece mutarea în timp scurt a scării de coborâre existente era incomodă.

-Suspensia vagonului era necorespunzătoare și producea mișcări care îi incomodau pe ocupanți.

Documentul din 1975 oferă astfel o evidență detaliată a problemelor constatate la mai multe vagoane ale garniturii speciale, de la instalațiile tehnice și echipamentele electrice până la dotările interioare și condițiile de confort.