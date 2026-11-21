Mersul trenurilor va suferi modificări importante sâmbătă, 21 noiembrie, pe mai multe rute din țară. Lucrările desfășurate pe infrastructura feroviară determină anularea unor curse, devierea altora și transportarea pasagerilor cu mijloace auto. Sunt afectate atât trenuri regionale din zona Sibiu, cât și curse de lung parcurs care leagă Bucureștiul de Timișoara și Budapesta.

CFR Călători a anunțat oficial modificări temporare în mersul trenurilor în perioada 20–26 noiembrie, ca urmare a lucrărilor realizate de CFR SA între stațiile Tapia și Lugoj. În paralel, intervențiile programate în județul Sibiu vor afecta sâmbătă mai multe trenuri care circulă între Sibiu, Mediaș, Copșa Mică și Sighișoara.

Lucrările programate în zona Haltei de Călători Mândra vor afecta circulația feroviară între Ocna Sibiului și Loamneș, în intervalul 09:00–17:00.

Patru trenuri vor fi anulate sâmbătă. Este vorba despre trenul 2563 Sibiu–Mediaș, trenul 2566 Mediaș–Sibiu, trenul 2565 Sibiu–Copșa Mică și trenul 2568 Sighișoara–Sibiu. Pentru alte patru curse, pasagerii vor fi preluați cu autobuze. În cazul trenurilor InterRegio 10764 și 10516, transbordarea rutieră va fi realizată între Șeica Mare și Sibiu, în timp ce pentru trenurile 10519 și 10763 transportul cu mijloace auto va fi asigurat pe relația Sibiu–Șeica Mare.

Intervențiile sunt legate de lucrările la infrastructura feroviară din zona trecerii la nivel cu DJ 106B. După finalizarea acestora, restricția de viteză existentă în zona Haltei Mândra ar urma să fie eliminată, iar trenurile să poată circula din nou cu până la 70 km/h, față de limita de 30 km/h impusă anterior.

Un alt set important de schimbări îi vizează pe pasagerii care călătoresc pe magistrala care leagă Bucureștiul de vestul țării și de Budapesta. Potrivit comunicatului oficial al CFR Călători, lucrările desfășurate la infrastructura feroviară între stațiile Tapia și Lugoj determină modificări în mersul trenurilor în perioada 20–26 noiembrie.

În cazul trenului IR 72 București Nord–Craiova–Caransebeș–Timișoara Nord–Curtici–Budapesta Keleti, în perioada 20–25 noiembrie, călătorii circulă între București Nord și Caransebeș cu trenul IR 12072. Acesta pleacă din București Nord la ora 05:29 și ajunge la Caransebeș la 13:56. Mai departe, între Caransebeș și Timișoara Nord, pasagerii sunt transportați cu mijloace auto, după care își continuă drumul spre Budapesta cu IR 72.

Și trenul IR 73 Budapesta Keleti–Curtici–Timișoara Nord–Caransebeș–Craiova–București Nord este afectat. Între Timișoara Nord și Caransebeș, călătorii sunt transportați cu mijloace auto, iar de la Caransebeș își continuă drumul spre București Nord cu trenul IR 12073, cu plecare la 14:25 și sosire în Capitală la 23:50.

Modificările din mersul trenurilor vizează și trenul IR 78 București Nord–Craiova–Lugoj–Recaș–Timișoara Nord–Arad–Curtici–Budapesta Keleti.

Între București Nord și Arad, pasagerii sunt transportați cu trenul IR 12078, care circulă pe o rută alternativă prin Craiova, Filiași, Târgu Jiu și Simeria. Trenul pleacă din București Nord la 21:19 și ajunge la Arad la 09:14. Între Timișoara Nord și Arad este asigurată transbordarea cu mijloace auto.

În sens invers, trenul IR 79 Budapesta Keleti–Curtici–Arad–Timișoara Nord–Recaș–Lugoj–Craiova–București Nord este de asemenea afectat în nopțile dintre 20/21 și 25/26 noiembrie.

Între Arad și București Nord, pasagerii circulă cu IR 12079, pe ruta Arad–Simeria–Târgu Jiu–Filiași–Craiova–București Nord. Plecarea din Arad este programată la 20:11, iar sosirea în București Nord la 08:23. Între Arad și Timișoara Nord, transportul pasagerilor este realizat cu mijloace auto.

Modificările nu se limitează la trenurile internaționale. Pentru IR 16099 București Nord–Caransebeș–Timișoara Nord–Arad, între 20 și 25 noiembrie, pasagerii sunt transportați cu mijloace auto pe segmentul Caransebeș–Arad. De asemenea, în perioada 21–26 noiembrie, trenul IR 16098 Arad–Timișoara Nord–Caransebeș–București Nord este afectat, iar între Arad și Caransebeș călătorii sunt transportați cu mijloace auto.

CFR Călători arată că aceste modificări sunt aplicate la solicitarea CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare, pentru permiterea desfășurării lucrărilor pe sectorul Tapia–Lugoj.

În contextul acestor modificări, pasagerii care au călătorii programate sâmbătă sunt sfătuiți să verifice din timp mersul trenurilor și situația cursei pe care urmează să o folosească.

CFR Călători pune la dispoziție informații prin numărul 021 9521 – INFO CFR, prin secțiunea „Mers tren trafic intern” de pe site-ul companiei și prin aplicația „Trenul meu”, unde pot fi verificate în timp real opririle, întârzierile și ora estimată de sosire.