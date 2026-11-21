Elena Ceaușescu a fost bănuită de infildelitate față de Nicolae Ceaușescu. Relația personală a celor doi Ceaușești a fost comentată destul de des după 1989. Generalul Pacepa în „Orizonturi roșii” vorbște despre dorința Elenei de a cunoaște intimitățile demnitarilor. Dorința ei era de a-i compromite.

Fie infidelitățile lor sau ale soțiilor o interesau. Nu menționează nimic despre poveștile ei de dragoste. Asta nu înseamnă că alții n-au făcut-o. La un moment dat, chiar din familia lui Ceaușescu au apărut critici. Însuși unul din frații dictatorului a făcut unele declarații nu prea măgulitoare. În schimb, informații despre presupuse aventuri cu Elena Ceaușescu pe post de amantă au fost puse în circulație de ofițeri din anturajul familiei dictatoriale.

Nicolae Andruță era cu 6 ani mai mic decât Ceaușescu. Față de Elena Ceaușescu, în funcție de anul nașterii ei (1916 sau 1919), ar fi fost mai mic cu 5 sau cu 8 ani. În 1989, era Comandatul Școlii de Ofițeri a MAI de la Băneasa, UM 0828. El a povestit că în 1943, a fost încasator la STB, Societatea de Tramvaie București. O cunoscuse pe Lenuța Petrescu în momentul în care el și sora lui Niculina Rusescu mergeau în vizită la Nicolae Ceaușescu, închis. Gogu Petrescu, fratele Lenuței era și el închis cu Nicolae Ceaușescu.

Nicolae Andruță a precizat că la acea dată, Elena Ceaușescu stătea undeva în actualul Sector 5, pe Sebastian. El ar fi surprins-o pe Elena și pe cumnata ei, Adela Petrescu, soția fratelui ei, Gogu, cu doi germani, probabil ofițeri:

„Dacă ne-am văzut, am mai dat și eu pe la ea pe-acasă, că stătea pe Sebastian. Într-o zi, le găsesc pe ea și pe cumnăta-sa, Adela, dezbrăcate, cu doi nemți. Nu prea i-a convenit. M-a întrebat: Nicule, de ce-ai venit? Uite, suntem cu doi prieteni.... și am servit câte un pahar de coniac. Și n-a dat semne de reținere, decât după 45, când s-a căsătorit cu frate-miu”.

Dumitru Burlan a fost colonel de Securitate. A lucrat la Direcția V a Securității, având misiunea de pază a familiei Ceaușescu. A scris o carte intitulată „După 14 ani – Sosia lui Nicolae Ceauşescu se destăinuie”, apărută în anul 2003, la Editura Ergonom. El a precizat că, uneori, era folosit ca „sosie” a lui Ceaușescu la anumite deplasări de coloană oficială, când existau anumite suspiciuni de atentate sau incidente.

Deși nu a văzut direct o situație compromițătoare legată de Elena Ceaușescu, în cartea sa, a declarat că un coleg al lui din gardă a observat un gest de tandrețe între medicul familiei Ceaușescu Abraham Schechter și Elena Ceaușescu:

„Odată, în Primăverii, mi-a spus colegul meu care era de serviciu la vilă, cei trei au intrat cu maşina în curtea reşedinţei cuplului Ceauşescu. Nicolae a coborât şi a început să urce scările pentru a intra în casă. În urma să venea Elena, urmată de doctorul Schechter, ultimul fiind colegul meu. În timp ce urcau pe scări, cel care mi-a povestit scenă a văzut cum doctorul a mângâiat-o uşor pe fund pe Tovarăşa”.

Medicul Abraham Schechter a murit misterios, după ce fusese 17 ani doctorul familiei Ceaușsescu. Se întâmpla la 14 martie 1973. Oficial, medicul ar fi murit aruncându-se de la Etajul V al Spitalului Floreasca. Neoficial, s-a spus, mulți ani, că ar fi fost vorba de un asasinat la comandă. Medicul a refuzat să dea detalii Securității despre starea de sănătate a lui Ceaușescu, invocând secretul profesional. Nicolae Ceaușescu ar fi ordonat ca Securitatea să nu îi mai monitorizeze pe membrii CC ai PCR, evident, decât la ordinele sale. Le-a reproșat generalilor de Securitate că ei ar avea ordin să raporteze străinilor cum se simțea el. Pacepa nu amintește nimic de acest episod.

Ion Gheorghe Maurer a discutat cu istoricul Lavina Betea, inclusiv despre Elena Ceaușescu și viața ei personală. În cartea „Maurer și lumea de ieri – Mărturii despre stalinizarea României”, Maurer vorbește că primii doi copii ai Elenei Ceaușescu și ai lui Nicolae Ceaușescu nu ar fi fost de fapt ai lui. El susține că Elena și Nicolae s-au căsătorit când ea avea doi copii deja. Evident, mărturia lui Maurer este contrazisă de cronologie. Elena și Nicolae s-au căsătorit în 23 decembrie 1947. Ce-i drept, Valentin s-a născut în 17 februarie 1948, urmat de Zoia la 1 martie 1949.

Ion Gheorghe Maurer spune despre Elena Ceaușescu:

„ Elena Ceaușescu, înainte de a se mărita cu el, a trăit nu știu cu câți. A făcut și doi copii – nu știu cu cine – o fată și un băiat. Când Ceaușescu a ieșit, în ʼ44, în lume, ea s-a agățat de el. Și s-a agățat așa de bine că a luat-o de nevastă. Ceaușescu i-a adoptat copiii pe care i-a facut cu alții și i-a mai făcut și el un copil, pe Nicușor.”

Sunt mulți cei care afirmau că generalul Victor Atanasie Stănculescu ar fi fost foarte apropiat de Elena Ceaușescu. Poate mai apropiat decât ar fi trebuit. Cercetarea din România, civilă sau militară trecea pe la „Cabinetul doi”. Victor Stănculescu mergea el să aprobe planurile și contemporanii susțin că stătea cam mult și, de obicei, mersese neînsoțit la „toarșa academician doctor inginer”. Când elicopterul cu Ceaușeștii urma să decoleze de pe CC al PCR, Elena i-a zis lui Stămculescu: „Victoraș, să ai grijă de copii”! Generalul a negat cu hotărâre că ar fi avut relații neprincipiale cu Elena Ceaușescu. Zvonurile însă au rămas.

Toate aceste informații apărute după 1989, converg asupra faptului că Elena Ceaușescu ar fi stârnit suspiciuni de infidelitate în cercurile Puterii, chiar și în rândul aprpopiaților celei mai puternice familii din România. De asta să fi dorit soția lui Ceaușescu să știe totul despre demnitarii comuniști? Voia să aibă ași în mânescă în cazul în care ar fi fost ea însăși criticată?