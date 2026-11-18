Elena Ceaușescu a devenit Doctor în Chimie în 1967 și membru al Academiei Române în 1974. Cei doi ani sunt anii în care soțul ei a preluat controlul PCR și al României. În deceniul analizat în cele ce urmează, adică perioada 1974-1984, Elena Ceaușescu devine o figură marcantă în PCR și în Marea Adunare Națională. Va intra în Guvernul României în 1979 și va ocupa funcția creată special pentru ea de Prim-Viceprim-ministru din 1980. Postul ocupat de ea în 1979 a fost cel de Președinte al Consiliului Național al Științei și Învățământului.

Elena Ceaușescu și-a creat cariera de „savant de renume mondial” cu ajutorul Securității. Cum ambasadele României erau înțesate de ofițeri ai DIE (Direcția de Informații Externe), misiunea lor era să identifice „culoare” pentru ca Elena Ceaușescu să primească distincții, titluri, poziții onorifice. În plus, lucrările editate de ICECHIM și marile realizări ale petrocbimiei românești erau vândute ca și operele lui Ceaușescu la reprezentanțele diplomatice din statele care trimiteau și ele lucrări oficiale ale liderilor lor. În 1970-1974, Elena Ceaușescu a primit onoruri în statele unde Ceaușescu efectuase vizite de stat sau consolidase relațiile.

Statisticile arată faptul că în perioada amintită, Elena Ceaușesu a primit titluri din Franța. SUA, Costa Rica, Ecuador, Peru, Argentina. Să nu uităm că înainte de al doilea mandat, dictatorul Juan Peron îl vizitase pe Ceaușescu în România. Ceaușescu vizitase SUA la invitația lui Richard Nixon în 1970 și 1973.

Onorurile primite de Elena Ceaușescu au fost:

Membru de Onoare al Societăţii Internaţionale de Chimie Industrială, Franţa, 1970; Membru active al Academiei de Ştiinţe din New York, 1973; Membru de onoare al Colegiului Chimiştilor şi Inginerilor Chimişti din Costa Rica, 1973; Membru de onoare al Consiliului Universitar şi Consiliului de Conducere al Universităţii Centrale din Ecuador, 1973; Membru de onoare al Institutului Ecuadorian de Ştiinţe Naturale, 1973; Membru de onoare al Şcolii de Ştiinţă a Informaticii din cadrul Universităţii Centrale din Ecuador, 1973; Profesor onorific al Universităţii Naţionale de Inginerie din Lima, Peru, 1973; Membru de onoare al Institutului American al Chimiştilor, 1973; Doctor Honoris Causa al Universităţii din Buenos Aires, 1973; Doctor Honoris Causa al Universităţii din Sud-Bahia Blanca, Argentina, 1974, scrie site-ul comunismulinromania.ro.

În perioada 1975-1977, Nicolae Ceaușescu a făcut numeroase vizite externe și, ca atare, Elena Ceaușescu și-a îmbogățit colecția de tituri și onoruri. În vitrina cu trofee, ea a primit recunoaștere din Filipine, Mexic, Iran, Japonia, Grecia, Ghana și Egipt. Anul 1977 a fost și anul marelui cutremur.

Aceste titluri au fost: Doctor Honoris Causa al Universităţii Feminine din Manila, Filipine, 1975: Membru de onoare al Societăţii de Chimie din Mexic, 1975; Doctor Honoris Causa al Universităţii din Yucatan, Mexic, 1975; Profesor universitar extraordinar al Universităţii Naţionale Autonome din Mexic, 1975; Doctor Honoris Causa în ştiinţe al Universităţii din Teheran, 1975;Membru de onoare al Societăţii de Ştiinţă a Polimerilor, Japonia, 1975; Membru correspondent al Academiei din Atena, 1976; Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe şi Arte din Ghana, 1977; Membru asociat al Institutului Egiputului, 1977, conform site-ului comunismulinromania.ro.

În 1978, Nicolae Ceaușescu a vizitat SUA și Marea Britanie. În „Orizonturi roșii”, generalul Pacepa susține că Elena Ceaușescu i-a solicitat expres să primească o diplomă de recunoaștere. A fost profund nemulțumită că urma să primească o diplomă a Academiei de Științe din Illinois. Se considera savantă și om politic, superioară Președintelui american Jimmy Carter și soției acestuia. A primit două titluri importante din Marea Britanie. În perioada 1981-1984, Elena Ceaușescu a primit distincții din Franța, Turcia, Malta și Pakistan. Evident, aceste titluri au coincis cu vizitele externe ale lui Ceaușescu.

În 1978-1984, Elena Ceaușescu a primit următoarele diplome: Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe din Illinois, SUA, 1978; Membru al Institutului Regal de Chimie din Londra, 1978; Professor Honoris Causa al Institutului Politehnic al Londrei Centrale, 1978; Membru titular şi membru al Comitetului de Onoare al Academiei Europene de Ştiinţe, Arte şi Litere, Paris, 1981; Doctor Honoris Causa la Universităţii Tehnice pentru Orientul Mijlociu, Ankara, 1983; Doctor Honoris Causa al Universităţii din Malta, 1983; Doctor Honoris Causa în Ştiinţe al Universităţii din Islamabad, 1984, arată site-ul comunismulinromania.ro.

Deceniul 1974-1984, în viața cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu marchează apogeul puterii, dar și începutul, respectiv punctul de vârf al crizei economice a României. În 1972-1973, Ceaușescu începuse să contracteze credite externe, iar în 1981-1982 a luat decizia să achite datoria externă. Petrochimia, domeniul de activitate științifică asumat de Elena Ceaușescu a fost văzut ca și domeniul energetic și al construcțiilor de mașini, vital pentru economie, de către Ceaușescu.

Din 1984, până în 1989, Elena Ceaușescu a conlucrat îndeaproape cu soțul ei pentru a controla o Românie tot mai secătuită în plan intern și cu o industrie și agricultură care se aflau pe avarie. Chiar și la procesul din 25 decembrie 1989, Elena Ceaușescu și-a apărat biografia oficială și a protestat că nu i s-a recunoscut activitatea. Nicolae Ceaușescu a apărat și el biografia soției sale, invocând răspândirea lucrărilor ei în străinătate.

Sistemul care le promovase biografia oficială își făcuse treaba încât ei, cei care comandaseră această formă de marketing politic, ajunseseră să creadă ce se spunea.