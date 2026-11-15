Elena Ceaușescu se va transforma radical în deceniul 1955-1964. Gheorghe Gheorghiu Dej permisese activiștilor fără studii și membrilor familiilor lor să-și continue studiile. Li s-a permis să se pregătească în regim privat pentru liceu și chiar pentru facultate. Regimul inventase pentru muncitori și activiști forma de îmvățământ „la seral”. De aceste schimbări au profitat și soții Nicolae și Elena Ceaușescu. Evident, în special ea.

Elena Ceaușescu are 36 sau 39 de ani în funcție de anul nașterii (1916 sau 1919) în anul 1955. La începutul anilor 50 era mamă a trei copii. Valentin avea 7 ani, Zoia avea 6 ani iar Nicu 4 ani. Lucrase la Ministerul Afacerilor Străine ca referent. Avea acest drept ca urmare a statutului de soție de demnitar din structurile superioare de partid. Nicolae Ceaușescu avea gradul de general și activa la Direcția Politică Superioară a Armatei și era în Biroul Politic și în Secretariatul General al PMR.

Elena Ceaușescu se înscrie la Facultatea de Chimie Industrială a Institutului Politehnic din București în octombrie 1955. Urma un curs intensiv, la seral pentru angajați. Prin diligențele soțului ei, Elena a fost angajată în calitate de cercetător la ICECHIM. Adică îndeplinea condiția pentru a studia la seral.

Deși o facultate dura între 4 și 5 ani la capitolul studii inginerești, la studii de zi și până la 6 ani, la studii în regim seral sau fără frecvență. Elena Ceaușesu a reușit să finalizeze studiile în mai puțin de doi ani. La 2 iulie 1957, Elena Ceaușescu devine inginer chimist cu diplomă de licență.

Se va dedica în următorii ani, studiilor de polimerizare la ICECHIM. Numele său apare până în 1967, pe 5 articole științifice și pe 10 comunicări științitfice. Procesul de polimerizare se aplica la două mari combinate din Moldova și Muntenia, Onești, respectiv Brazi.

Elena Ceaușescu lucrează așadar din 1955, la ICECHIM. Se numea Institutul de Cercetare Chimică. A fost fondat de către academicianul Costin D. Nenițescu în 1950. Acesta se ocupase încă din 1948 de selecția unui colectiv puternic de cercetare, ierarhizat pe specializări, ani de experiență, nivel de studii.

Elena Ceaușescu, pe măsură ce soțul ei ajunsese practic omul de încredere al lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, trebuia să aibă o funcție de răspundere. Tocmai din aceste motive, în 1964, Elena Ceaușescu este numită Directorul acestui Institut de Cercetări. Data de debut în aceată funcție este 18 noiembrie 1964.

Elena Ceaușescu nu era o prezență singulară în rândul celor ce voiau totul. Lica Gheorghiu se visase actriță iar tatăl ei alocase fonduri și apăruseră Studiourile Buftea. Ea nu era talentată, dar avea acces la bani și la resurse. Actorii au considerat-o „răul necesar”. Filmografia era în vederile Partidului ca forță de propagandă, alături de radio și mai târziu de televiziune. Lenin după 1917 spusese clar că radioul, teatrul și filmul vor face posibilă victoria Revoluției. Lica adusese machiori, echipamente, oferea prime. Regizorii trebuiau doar să o distribuie în filme în roluri principale.

Elena Ceaușescu va face la fel la ICECHIM. Echipa ei va avea acces la funcții, la resurse, la salarii. Evident, contau și deplasările în străinătate. Era obiceiul ca un cercetător să aibă și locuință și ajutor pentru familie. Fosta ei secretară își amintea că Elena Ceaușescu era dură, dar cine nu-i trecea pe dinainte, avea viitorul asigurat. A spus că îi ghicea în cafea și că i-ar fi prezis sfârșitul violent. Peste ani, secretara apăruse la televizor, după Revoluție spunând că voia să-și vândă mașina de scris la care bătuse rapoartele „savantei”.

În perioada 1955-1964, Elena Ceaușescu pornește de la student seralist debutant și angajat al ICECHIM și devine Directorul Institutului. Ascensiunea soțului ei i-a permis să ajungă în aceste poziții. Ambiția ei va fi să ajungă doctor în chimie și academician în următorii trei ani. În următorii trei, soțul ei, ajuns primul om în partid, va deveni absolvent de liceu și de facultate și liderul politic al României nu doar al Partidului Comunist.