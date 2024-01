Adevărul despre Elena, Savanta de Renume Mondial! Cum i s-a falsificat cariera și doctoratul. Foto inedite

În cazul Elenei Ceaușescu, parcursul academic a fost netipic și accelerat. Bineînțeles, în comparație cu procedurile standard pentru obținerea unui doctorat. Alții ar fi petrecut până la zece ani în acest proces. Elena Ceaușescu a obținut titlul de doctor inginer în mai puțin de o lună. Prin intermediul unui Decret de Stat special, justificat de apropierea unei ședințe speciale a Consiliului de Stat. În care Nicolae Ceaușescu urma să fie propus președinte al Republicii.

Cronologia acestor evenimente începe pe 2 Iulie 1957. Atunci Elena Ceaușescu a obținut diploma de inginer, absolvind Facultatea de Chimie Industrială a Institutului Politehnic București. Parcursul ei academic a fost marcat de evenimente speciale. Cum ar fi repetarea unui an sau o întrerupere de studii, după cum indică o pagină din catalogul personal al unui profesor.

‘Materia predată de profesorul Raul Mihail se făcea in ultimul an de studii si este singura dovada pe care o avem, în afara foii matricole – care exista în arhiva Facultății de Chimie -, referitor la studiile din facultate ale Elenei Ceaușescu. Din foaia asta avem anul VI, la fara frecventa, examenul este din 14.01.1957. Si, intr-adevar, s-au prezentat la examen Ceausescu, Florescu si Boiangiu, care au obtinut, fiecare, calificativul «Bine». Eu banuiesc ca tovarasa chiar a fost la acel examen. Ca n-o fi stiut nimic, iar omul a primit sarcina sa dea calificativul «Bine», nu pot spune. Mai am o bănuială: Florescu s-ar putea sa fi fost sotia Ministrului Chimiei, iar de Boiangiu nu mai știu… Vedeți, nici nu sunt in catalogul personal al profesorului cu prenumele, doar cu numele’

Pe 18 noiembrie 1964, Elena Ceaușescu a fost numită la conducerea Institutului de Cercetări Chimice – ICECHIM. Aici, a lucrat cu o serie de chimisti renumiți, precum Silvia Bittman și Ozias Solomon. Potrivit unor surse, ar fi contribuit semnificativ la teza sa de doctorat. Radu Bordeianu, unul dintre colegii săi de la ICECHIM, a confirmat aporturile decisive ale acestora, deși el însuși neagă orice implicare în realizarea tezei.

‘Nu am colaborat in niciun fel. Eu am terminat in 1963, iar in ’65, când m-am angajat la ICECHIM, toate lucrările experimentale cuprinse in teza fuseseră practic încheiate (poate cu excepția câtorva detalii), sub conducerea profesorului Ozias F. Solomon, pe atunci profesor de Chimie Macromoleculara la Institutul Politehnic si seful Sectiei Elastomeri din ICECHIM. Ozias Solomon si Silvia Bittman au avut contribuțiile cele mai importante la acea lucrare. Amândoi au emigrat, la scurt timp dupa sustinerea tezei, in Statele Unite. Ozias Solomon a murit, Silvia Bittman are in jur de 85 de ani’, susținea Bordeianu, citat de Jurnalul Național