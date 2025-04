Politica Ponta a făcut o dezvăluire în premieră despre Anca Alexandrescu. Am vrut să ies și să spun







Ecourile declarațiilor oferite Victor Ponta în emisiunea „Hai România!”, moderată de jurnaliștii Robert Turcescu și Dan Andronic, s-au întețit.

Criticat din toate părțile pentru gestul său, Victor Ponta susține că a făcut în mod intenționat această dezvăluire. Mesajul i-a fost adresat realizatoarei TV Anca Alexandrescu, fosta consilieră a actualului candidat la alegerile prezidențiale.

Ponta susține că Anca Alexandrescu urma să dezbată subiectul la Realitatea

Fostul premier al României susține că a luat decizia cea mai bună, ținând cont că a salvat multe vieți. „Am devenit inamicul public nr. 1 după ce am vrut să salvez niște oameni și i-am salvat. Aș face la fel și ca președinte”, a declarat Ponta. Politicianul susține că acest tip de decizie este exact ce trebuie să facă un lider într-un moment de criză.

Victor Ponta a declarat la România TV că aflase că Anca Alexandrescu urma să dezbată acest subiect în emisiunea sa. „Da, știam că se pregătește acest subiect, chiar de la fosta mea consilieră, doamna Alexandrescu. Și am vrut să ies și să spun. Aici nu consider că am făcut o greșeală, ci ceea ce un lider trebuie să facă în moment de criză: să salveze vieți omenești", a spus Ponta. Fostul premier susține că în fața unui pericol iminent, el a ales să salveze viața oamenilor din Serbia.

Tocmai Anca Alexandrescu era consiliera lui Victor Ponta în 2014

Ponta a continuat să povestească despre faptul că Alexandrescu, care acum îl critică pentru deciziile sale de atunci, era consilierul său în momentul respectiv: „Aveam un consilier pe presă care mă ajuta atunci, cum mă înfieră acum la altă televiziune, doamna Alexandrescu”.

Ponta a adăugat că, în ciuda criticilor, el a salvat vieți și a protejat România: „I-am ajutat pe vecinii noștri la necaz, am salvat vieți, și nu mă tem să răspund pentru această decizie, cu mâna pe inimă și în fața lui Dumnezeu”.

Și Serbia a făcut același gest pentru România în 2006

În plus, Ponta a amintit un episod din trecutul mai recent al României. În 2006, guvernul Serbiei a ajutat România în fața unor inundații grave. La fel, s-a decis deschiderea ecluzelor de partea sârbă pentru a salva localitățile de pe malul Dunării.

Ponta a explicat că toate măsurile luate au fost în urma unor recomandări clare din partea autorităților, inclusiv Hidroelectrica. „Când am avut de ales între vieți și niște terenuri, cred că decizia corectă este să salvez vieți. Asta face un lider în criză: ia decizii. Asta voi face și ca președinte”, a declarat Ponta.

„Ţin foarte mult şi îl apreciez foarte mult pe domnul Vucic, preşedintele Serbiei. Eu cred că Serbia e o ţară foarte prietenă cu România. Sunt şi cetăţean sârb. Legal, pot candida acolo, nu mi-a trecut prin cap. Nu a ştiut nimeni cum a fost chestia asta cu cetăţenia. A fost un lucru pentru care voi fi mândru toată viaţa. În 2014, Vucic a devenit prim-ministru, eu eram deja de doi ani. Şi Serbia a avut cele mai mari inundaţii din istoria lor. Cine merge la Belgrad, acolo e râul Sava, unde Iancu de Hunedoara l-a fugărit pe Mahomed Cuceritorul, şi a fost într-o situaţie absolut critică. Noi i-am ajutat fundamental prin faptul că am deschis barajul de la Porţile de Fier, s-au inundat nişte terenuri, sate în România, dar nu s-a inundat Belgradul. Eu m-am gândit că după datoria morală pe care o avem la sârbi pentru că am lăsat NATO să-i bombardeze de la Timişoara, ar fi trebuit să-i ajutăm. Şi i-am ajutat. Şi atunci când Vucic a devenit preşedinte a propus Guvernului şi Parlamentului – nu doar eu, au fost mai mulţe personalităţi – m-a pus pe acea listă, cineva care a făcut ceva bun pentru Serbia”