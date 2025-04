Monden Cătălin Botezatu își părăsește iubita de Paște. Unde a decis designerul să plece singur







Cătălin Botezatu va sărbători Paștele departe de România. Designerul a dezvăluit că, din cauza muncii, nu a avut ocazia să își ia o vacanță în ultimii doi ani, dar acum își propune să facă ceva pentru el, dar fără iubita sa.

Cătălin Botezatu: Plec singur în vacanță

Cătălin Botezatu are o relație cu o tânără de 18 ani, iar legătura lor devine tot mai serioasă. Cei doi se afișează frecvent împreună la diverse evenimente și își aduc numai laude unul altuia.

Recent, Botezatu a declarat că s-a concentrat pe muncă și pe lansarea de noi colecții, astfel că nu a avut prea mult timp pentru relaxare. Totuși, acest lucru se va schimba, iar designerul a spus că abia așteaptă să plece în destinația aleasă.

Cătălin Botezatu a petrecut o perioadă îndelungată în străinătate, dar din motive profesionale. Designerul a optat pentru Maroc ca destinație și a dezvăluit că va călători singur, fără partenera sa.

Anul acesta, de Paște, plec singur în Maroc

Cătălin Botezatu: „Am făcut un calcul și am ajuns la concluzia că anul trecut am stat în țară doar 32 de zile. Da, doar atât! Dar îmi place ceea ce fac. Eu am parte de o meserie în care îmbin munca și călătoriile. Anul acesta, de Paște, plec singur în Maroc”.

Rămâne de văzut ce va urma după decizia luată de Botezatu, de ce va pleca singur și cum va evolua relația dintre designer și Nicolle Fota, pentru că ceva nu pare a fi în regulă între ei.

Cătălin Botezatu nu are probleme cu părinții iubitei sale

Apariția lor împreună a generat un val de reacții, având în vedere că între cei doi există o diferență de 40 de ani. Cu toate acestea, Nicolle afirmă că acest aspect nu a avut nicio influență asupra relației lor.

De asemenea, modelul subliniază că a fost întotdeauna sinceră cu părinții ei, inclusiv atunci când le-a spus că are o relație cu Cătălin Botezatu. Se pare că părinții tinerei o susțin în orice alegere pe care o face, indiferent de circumstanțe.

„Părinții mei au aflat de la mine de relația cu Cătălin Botezatu. Niciodată nu le-am ascuns alor mei absolut nimic, am preferat să le spun eu înainte de a se afla public. Ai mei nu mi-au impus niciodată să fac anumite lucruri sau să îmi restricționeze cercul de prieteni sau relațiile, decizia a fost a mea.”, a declarat Nicolle, potrivit cancan.ro.