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Cum trimiți pe WhatsApp mesaje care se șterg automat. Funcția pe care puțini utilizatori o cunosc

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Cum trimiți pe WhatsApp mesaje care se șterg automat. Funcția pe care puțini utilizatori o cunoscTelefoane. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

În contextul actual al comunicării digitale, tot mai mulți utilizatori caută metode prin care să transmită informații sensibile fără ca acestea să rămână stocate permanent pe dispozitive sau în istoricul conversațiilor, iar una dintre soluțiile tot mai utilizate este reprezentată de mesajele care se autodistrug după ce sunt citite.

Cum funcționează mesajele temporare de pe WhatsApp

Acest mod de comunicare nu necesită instalarea unor aplicații suplimentare și nici crearea unor conturi complicate, deoarece tot procesul se desfășoară direct din browser, unde utilizatorul scrie un mesaj, generează un link unic și îl trimite mai departe prin WhatsApp sau e-mail, iar destinatarul poate accesa conținutul o singură dată, după care acesta se șterge automat și nu mai poate fi recuperat.

Unele platforme care oferă acest tip de serviciu includ și funcții adiționale de securitate, cum ar fi protecția prin parolă sau notificările atunci când mesajul a fost deschis, ceea ce permite un control mai bun asupra modului în care informația este accesată și reduce riscul ca aceasta să ajungă la persoane neautorizate.

Cum poți trimite mesaje care se șterg singure

Aceste mesaje sunt folosite în special pentru transmiterea de date sensibile precum parole, instrucțiuni private sau informații care nu trebuie păstrate pe termen lung, fiind o soluție practică mai ales în situațiile în care interlocutorul nu utilizează aplicații de mesagerie criptată sau nu are acces la platforme specializate în securitate digitală.

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Printre instrumentele online disponibile pentru acest tip de comunicare se numără și Privnote, platformă care permite scrierea rapidă a unui mesaj și generarea unui link unic ce devine inaccesibil după prima vizualizare, fără a necesita înregistrare sau configurări complexe.

WhatsApp

WhatsApp. Sursa foto. Pixabay

Le poți trimite pe WhatsApp sau pe e-mail

Procesul este unul simplu, deoarece utilizatorul introduce textul dorit în platformă, poate activa eventual opțiuni suplimentare de protecție dacă este necesar, apoi generează linkul pe care îl copiază și îl transmite destinatarului.

În momentul în care acesta îl deschide, mesajul devine vizibil pentru scurt timp, după care este șters automat și nu mai poate fi accesat din nou. Pe lângă WhatsApp, aceste tipuri de mesaje pot fi trimise și pe e-mail.

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