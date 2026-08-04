Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a emis marți o alertă de tip RO-Alert destinată locuitorilor din zona nordică a județului Tulcea. Avertismentul vizează riscul potențial ca anumite obiecte din spațiul aerian să cadă pe teritoriul național, fenomenele fiind estimate să dureze aproximativ 90 de minute.

Notificarea de urgență a fost difuzată în jurul orei 16:00, când autoritățile au transmis populației din nordul județului Tulcea să își păstreze calmul și să se adăpostească în spații sigure.

În mesajul transmis populaţiei din nordul judeţului Tulcea în jurul orei 16:00, autorităţile îndeamnă oamenii să-şi păstreze calmul şi să se protejeze în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă.

Echipajele de intervenție le recomandă cetățenilor care nu au acces rapid la un buncăr sau la un subsol să ia măsuri imediate de protecție direct în locuințele proprii.

În lipsa unui adăpost, cetăţenii sunt sfătuiţi să rămână în interiorul casei, departe de geamuri şi de pereţii exteriori.

Autoritățile au emis duminică după-amiază, 2 august, două mesaje RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. Al doilea a fost activat după ce radarele Ministerului Apărării au detectat o țintă aeriană în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea au decolat pentru monitorizarea situației.

Ținta aeriană a fost observată de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale la ora 15:09. La ora 15:17, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol pentru a urmări evoluția situației din apropierea graniței.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat astăzi, 2 august, la ora 15.09, o ţintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea, au fost ridicate de la sol la ora 15.17 pentru monitorizarea situaţiei”, a transmis Ministerul Apărării.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea.