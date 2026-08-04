Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a criticat-o public pe Jeanine Pirro, procurorul federal interimar din Washington și una dintre cele mai apropiate colaboratoare ale sale, după ce Departamentul Justiției a renunțat la un dosar privind presupusa vandalizare a bazinului Reflecting Pool din fața Lincoln Memorial, unul dintre cele mai cunoscute monumente din capitala americană, potrivit Associated Press.

Conflictul este neobișnuit deoarece Jeanine Pirro a fost numită în funcție chiar de Donald Trump și este considerată unul dintre cei mai fideli aliați ai săi.

Decizia procurorilor de a retrage acuzațiile a fost interpretată de președinte ca o cedare în fața instanței, ceea ce a declanșat un nou episod tensionat în interiorul administrației americane.

Reflecting Pool este bazinul lung cu apă amplasat între Memorialul Lincoln și Monumentul Washington, unul dintre cele mai fotografiate și vizitate locuri din Statele Unite. În ultimele luni, acesta a fost supus unor lucrări ample de renovare, finanțate printr-un contract de aproximativ 14,7 milioane de dolari.

Scandalul a început după ce fostul olimpic David Hearn a fost acuzat că ar fi deteriorat noul strat protector al bazinului. Hearn susține însă că, în timpul unei plimbări cu bicicleta pe 19 iunie, a observat o porțiune de material deja desprinsă și a atins-o pentru câteva momente. Potrivit declarațiilor sale, a renunțat imediat după ce un angajat al parcului i-a cerut să lase bucata respectivă.

În urma analizării probelor, procurorii au concluzionat că deteriorările au fost cauzate de probleme de execuție ale lucrărilor și nu de acte de vandalism. În consecință, Departamentul Justiției a retras acuzațiile împotriva lui Hearn, dar și împotriva altor trei persoane inculpate în același dosar.

În timpul unui eveniment organizat luni în Biroul Oval, Donald Trump și-a exprimat nemulțumirea față de decizia procurorilor și a lansat un atac direct la adresa lui Jeanine Pirro.

„Sincer, cred că a cedat pentru că judecătorul a fost foarte dur. În loc să îi urmărească pe cei care au făcut asta, judecătorul s-a concentrat asupra ei și asupra departamentului ei. Cred că a cedat”, a declarat președintele.

Trump a continuat criticile și a afirmat că Pirro „s-a pliat ca o umbrelă”, exprimându-și dezamăgirea față de una dintre cele mai apropiate persoane din echipa sa. Cu două zile înainte, el publicase pe rețelele sociale un mesaj în care scria că este „100% în dezacord” cu decizia procurorului.

Întrebat dacă intenționează să o demită pe Jeanine Pirro, președintele a evitat să ofere un răspuns clar.

Jeanine Pirro este o fostă judecătoare și procuroare din statul New York, devenită cunoscută în ultimii ani ca realizatoare de televiziune la Fox News și una dintre cele mai vocale susținătoare ale lui Donald Trump.

După revenirea acestuia la Casa Albă, Pirro a fost numită procuror federal interimar pentru Washington, funcție din care coordonează unele dintre cele mai importante anchete desfășurate în capitala americană.

Tocmai de aceea, criticile publice formulate de Trump sunt considerate neobișnuite, fiind unul dintre rarele momente din actualul mandat în care președintele își atacă deschis un oficial numit chiar de el.

Cazul a provocat reacții și în Congresul american. Senatorul republican John Kennedy a declarat că procurorii trebuie să fie extrem de atenți atunci când formulează acuzații.

„Nu te poți prezenta în fața unui judecător federal cu acuzații pe care nu le poți demonstra”, a afirmat acesta.

Kennedy a apreciat că David Hearn ar putea solicita despăgubiri din partea guvernului federal pentru dosarul închis.

Președintele a folosit aceeași intervenție pentru a se distanța de proiectul de renovare a Reflecting Pool, deși în primăvară afirmase că a consultat mai multe firme specializate și că societatea aleasă lucrase anterior la unul dintre terenurile sale de golf din Virginia.

Compania Atlantic Industrial Coatings a primit un contract de aproximativ 14,7 milioane de dolari pentru refacerea și impermeabilizarea bazinului.

Luni, Trump a declarat că nu îl cunoaște pe contractor și a sugerat că lucrările au fost executate în grabă pentru ca monumentul să fie redeschis înaintea festivităților de Ziua Independenței, pe 4 iulie.

„Nu spun că am fost 100% încântat de contractor, dar se grăbea. Am vrut ca bazinul să fie gata pentru 4 iulie”, a spus liderul de la Casa Albă.

În prezent, Reflecting Pool a fost golit din nou pentru o nouă etapă de reparații. Administrația americană nu a anunțat costurile suplimentare ale lucrărilor, însă Donald Trump a declarat că monumentul ar putea fi redeschis în următoarele una-două săptămâni.