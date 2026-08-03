Președintele SUA, Donald Trump, a publicat luni un nou mesaj pe platforma Truth Social, în care acuză conducerea Iranului că transmite mesaje contradictorii privind negocierile cu Washingtonul și reafirmă că Statele Unite nu vor permite Teheranului să obțină arme nucleare.

Mesajul vine într-un moment în care autoritățile iraniene au negat existența unor negocieri directe cu SUA, deși Trump susținuse anterior că sunt programate noi discuții. Divergențele dintre cele două părți mențin tensiunile ridicate în jurul dosarului nuclear iranian și al situației din Strâmtoarea Ormuz.

În postarea sa, Donald Trump afirmă că oficialii iranieni ar fi solicitat organizarea unei întâlniri și că sunt planificate noi runde de discuții, însă, în același timp, aceștia declară public că nu negociază cu Statele Unite și că poartă discuții doar cu Oman.

„Conducerea Iranului este incredibil de duplicitară. Cer o întâlnire, unii ar spune chiar că «imploră», încep discuțiile, cu altele programate în viitorul apropiat, iar apoi spun deschis că nu există nicio negociere și că discută doar cu Oman”, a transmis liderul american.

Trump susține că Iranul afirmă că va controla „în mod ferm” Strâmtoarea Ormuz, însă susține că zona este deja controlată de Marina Statelor Unite.

Potrivit președintelui american, niciun transport nu ajunge în Iran fără acordul Washingtonului, iar această situație va continua „până când va exista un acord sau o capitulare totală”.

De asemenea, Trump afirmă că Statele Unite încearcă să găsească o soluție pentru o problemă pe care, în opinia sa, Iranul a creat-o de-a lungul deceniilor.

În încheierea mesajului, Donald Trump a reiterat una dintre principalele poziții ale administrației sale privind Iranul.

„Este foarte simplu: Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară”, a scris președintele SUA pe Truth Social.

Declarația vine în contextul în care Teheranul continuă să respingă afirmațiile privind existența unor negocieri directe cu Washingtonul și susține că dialogul actual vizează exclusiv Oman și aspecte legate de navigația prin Strâmtoarea Ormuz.