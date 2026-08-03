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Aplicația E-Terra rămâne nefuncțională. ANCPI și instituțiile de securitate cibernetică fac noi teste după atacul cibernetic

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Aplicația E-Terra rămâne nefuncțională. ANCPI și instituțiile de securitate cibernetică fac noi teste după atacul ciberneticSecuritate cibernetică. Sursă foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a anunțat parcurgerea unei noi etape de evaluare în ceea ce privește securitatea aplicației E-Terra. Rezultatele acestei runde de verificări au fost transmise instituției, care colaborează în mod direct cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, Directoratul Național de Securitate Cibernetică și Cyberint. Echipa mixtă lucrează în prezent la remedierea tuturor problemelor identificate și la retestarea fiecărui element tehnic în parte.

Detalii care sunt confidențiale

Conform reprezentanților instituției, detaliile tehnice ale vulnerabilităților găsite rămân confidențiale pe toată durata procesului de remediere. Această decizie respectă standardele internaționale privind gestionarea responsabilă a incidentelor de securitate cibernetică. Pentru a garanta protecția sistemului, fiecare corecție aplicată este validată printr-o nouă etapă de testare înainte de a trece la pașii următori.

Securitate cibernetică în Republica Moldova

Securitate cibernetică. Sursa foto: Arhiva EVZ

Aplicația E-Terra rămâne nefuncțională. ANCPI și instituțiile de securitate cibernetică fac noi teste după atacul cibernetic

Repunerea în funcțiune a platformei E-Terra necesită parcurgerea unor etape clare de validare într-un mediu complet controlat. Această procedură este esențială pentru a preveni orice risc înainte ca aplicația să fie expusă din nou utilizatorilor din mediul online.

Prioritatea principală a autorităților implicate este asigurarea securității datelor cetățenilor. Aplicația va fi repusă în funcțiune doar în momentul în care toate testele tehnice și procedurile de validare vor fi finalizate cu succes. Data exactă la care sistemul va deveni din nou funcțional urmează să fie comunicată public imediat ce există o confirmare fermă. ANCPI a menționat că va publica o nouă informare oficială cel târziu miercuri.

Tranzacții imobiliare blocat în urma atacului cibernetic

Reprezentanții agenției au transmis un mesaj de mulțumire pentru răbdare și înțelegere către notari, băncile comerciale, agențiile imobiliare, autoritățile locale și cetățenii afectați de amânarea tranzacțiilor imobiliare.

Sistemul informatic al ANCPI a fost vizat la jumătatea lunii iulie de un atac cibernetic major, considerat cel mai grav din istoria instituției. Incidentul a dus la indisponibilizarea aplicației de cadastru și carte funciară E-Terra, dar și la blocarea adreselor oficiale de poștă electronică ale agenției.

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